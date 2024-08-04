解放军中部战区原司令员黄铭 履新北部战区司令员

（沈阳综合讯）中国人民解放军中部战区原司令员黄铭上将，已转任北部战区司令员。

据《辽宁日报》报道，辽宁省庆“八一”军政座谈会7月31日在沈阳召开，北部战区司令员黄铭出席，这是黄铭首次以新身份亮相。今年是解放军建军97周年。

公开资料显示，61岁的黄铭是江苏无锡人，先后在原沈阳军区、南部战区、中部战区、陆军及北部战区任职。

黄铭曾任原沈阳军区某机械化师师长、第16集团军参谋长。他在2014年7月晋升少将军衔，2016年南下履新南部战区陆军原第41集团军军长，2017年转任中部战区陆军第81集团军首任军长。

2019年的公开报道显示，黄铭升任陆军副司令员，年底晋升中将。去年1月，黄铭首次以中部战区司令员的身份亮相，并晋升上将。

黄铭的前任王强上将的去向尚未公布，香港《星岛日报》报道，王强将转任中部战区司令员。

解放军在2016年军改后成立五大战区：东部战区、南部战区、西部战区、北部战区和中部战区。

此前任职于中央军委机构的吴亚男7月31日在广东“八一”拥军慰问座谈会上，首次以南部战区司令员的身份亮相。吴亚男此前先后在北部、中部战区任职。

南部战区负责南中国海的军事战略。官方没有说明南部战区原司令员王秀斌的去向和卸任原因。

在2015年9月举行的抗战胜利70周年阅兵活动中，时任第16集团军副军长的吴亚男和参谋长黄铭共同担任阅兵方队领队。