中国暑期档票房跌四成 影院直播奥运会救市效果不佳

（北京综合讯）中国今年6月至8月的暑期档电影票房低迷，多家影院推出巴黎奥运会赛事直播吸引客流，但救市效果不佳。

综合中新社、第一财经报道，巴黎奥运期间，中国电影集团公司和在中国大陆拥有独家奥运版权的中央广播电视总台合作，在中国各地数百家影城进行奥运会节目影院直播。

在北京，有年过八旬的老人在影院观看乒乓球女子单打决赛的直播。她受访时称，已经有近10年没到影院，“在电影院看太新颖了，就像亲临比赛现场一样”。

根据阿里巴巴旗下影视数智平台“灯塔”的数据，巴黎奥运会的影院票房收入中，开幕式的累计票房收入最高，为184万元（人民币，下同，34万新元）；其次是7月30日的乒乓球混双决赛，累计收入为32.6万元；另有数次赛事直播的累计票房收入不足1万元。

春秋时代影业董事长吕建民说，尽管影院收入不多，但不能单纯以当下的结果来看待。“奥运比赛直播是影院多元化经营的一个重要尝试。”

中国中央文化和旅游管理干部学院副研究员孙佳山指出，多样化经营可以减轻影院背负巨大的经营压力。“院线产能在一定程度上已经过剩，如何收回成本是非常现实的问题。”

新浪娱乐旗下娱理工作室认为，中国今年整体的电影票房大盘低迷，很多影片质量不佳，上游不产出好项目，导致无法吸引观众走进电影院，影院作为产业的放映终端就难以生存。“中国电影市场经过10多年的高速发展，如今进入一个瓶颈期。影院可以发生一些改变了，看奥运给大家提供了影院放映内容的新可能。”

猫眼专业版数据显示，截至8月4日晚上7时，中国今年暑期档票房同比下跌近四成至82.4亿元。