中国出台20条促消费 分析：电商、游戏、教培重获重视

中国经济增速放缓至五个季度以来最差水平之际，国务院星期六（8月3日）发布20条措施促进服务消费，要求地方政府从文化娱乐、旅游、教育和培训等11个领域释放消费潜力，同时加大对服务消费重点领域信贷支持力度，以提振继续拖累经济增长的疲软内需。

中国国务院官网星期六发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》（简称20条），要求地方政府挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育这三个“基础型消费”领域的潜力，同时激发文化娱乐、旅游、体育、教培、居住服务这五个“改善型消费”领域的活力，并培育壮大数字、绿色、健康这三个“新型消费“”领域。

这份在7月29日下发的文件中，也要求促进电影关联消费，提升网络文学、表演、游戏质量，并鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展；加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局；支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展。

在教培消费方面，20条要求推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量；指导学校引进第三方机构提供的非学科类优质公益课后服务等。

受楼市持续下行叠加消费支出疲软影响，中国第二季经济增速意外放缓至五个季度以来最低水平。居民消费价格过去数月不断徘徊在零附近，显示通缩压力持续存在。

中国总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，要求优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，加快进度狠抓落实已出台政策，研究推出增量政策举措。

李强并要求集中资源力量攻关，在扩大国内需求、培育壮大新兴产业和未来产业、推进高水平对外开放等方面，取得更多实质性突破。

中国知名经济学家黄益平8月1日罕见发文批评经济政策过于保守，呼吁官方给民众发钱支持消费增长。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑受接受《联合早报》采访时分析，中国经济增速低于市场预期，让中央政府面临出台更多政策的压力。7月底两度降息加码货币政策力度刺激经济后，官方目前维持政策应出尽出势头，希望通过20条在各项具体领域全方位刺激消费，展现拯救宏观经济决心，同时也表明对靠消费拉动国内大循环的重视。

傅方剑解读，20条特别点出对互联网经济、教培等领域的鼓励支持，是变相承认当年对这些行业一刀切整顿过于简单粗暴且有不当之处。官方并希望这些民营企业为主的行业，在中国经济发展新阶段中重新扮演重要角色。

中国官方自2021年下半年起持续整顿互联网、教育、娱乐、房地产等高增长行业，导致腾讯、阿里巴巴等过去以大学毕业生为就业主力军的行业巨头受挫，商业、金融、媒体、科技等服务业工作岗位日益不足。

另一方面，20条也明确促消费重点任务，包括鼓励国际知名餐饮品牌在国内开设首店和旗舰店、扩大免签国家范围、提供多样化支付服务等。

文件并要求地方加大对服务消费重点领域信贷支持力度，鼓励政府性融资担保机构为服务业小微企业和个体工商户提供融资增信支持，同时落实三岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人等个人所得税专项附加扣除政策。

傅方剑分析，官方此举是希望通过加大财政支持让企业和消费者口袋变深，同时也拿出真金白银鼓励年轻人生育。

他认为，中国经济长期需要更多以消费拉动增长，但目前更迫切的是改善贫富持续不均的问题，应进行财富再分配，向富人加征税收，并为劳动阶层提供更多福利，才能让更多民众有消费的能力和意愿。