中国留学生在澳大利亚寻求政治庇护 人数近年激增

（华盛顿综合讯）澳大利亚内政部公布数据显示，过去五年共有3555名中国留学生向澳大利亚政府申请政治庇护，远高于其他国家的留学生，而且这一数字仍在持续增加。

据美国之音（VOA）报道，澳大利亚前移民部副部长阿布·里兹维（Abul Rizvi）分析称，申请政治庇护的人越来越多，一个原因是由于澳洲当局打击跳签行为（即禁止多种临时签证持有者在境内直接申请学生签证），以及阿尔巴尼斯政府为减少净海外移民而设定了外国学生上限。

里兹维说，澳州政府对学生签证的限制，缩小了中国留学生的选择范围。如果他们想留在澳大利亚，但又没有任何特殊技能，只能申请政治庇护或回国。

宗教是部分中国学生申请政治庇护的一个原因，但更多是出于其他考虑。一名已在悉尼申请了庇护签证的中国人指出，很多申请政治庇护的人是出于经济原因，中国国内每年近1000万大学毕业生，留在澳大利亚“当然是个好出路”。

澳大利亚难民协会首席执行官斯特林格称，申请庇护签证的中国人有不同情况，比如对言论自由压制的恐惧，担忧人权状况、公共卫生状况和政策，因社会政策变化和紧张国际关系诱发对不确定性的焦虑等。

申请难民庇护，可能已被部分人视作移民的一个快捷方式。在与澳大利亚相邻的新西兰，中国留学生申请政治庇护的人数也逐年增加，有数据显示，2024年中国公民在新西兰申请政治庇护的人数增加了三倍。