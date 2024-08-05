美媒：台湾义务役人数不足 无法开展无人机等训练

（台北综合讯）台湾今年因应防卫需求恢复一年义务兵役后，美国媒体称台湾年轻人未积极响应号召，多数人推迟服兵役，今年服役的人数不足以开展无人机等训练，引发美国和台湾军事专家担忧。

据《华盛顿邮报》上星期六（8月3日）报道，台湾希望建立专业的后备力量来支援15万5000名现役军人，所有2005年或之后出生的男性都必须服役一年。然而今年只有6%的义务役男，也就是6936人服役，大多数学生选择先上大学而推迟兵役。这意味着2005年出生的役男，要到2027年才能接受训练。

报道还引述台湾国防部官员的话，指今年服役的人没有接受到预期的训练。一批经过挑选的一年制役男本应进行无人机、红隼反装甲火箭和刺针导弹等训练，但由于人数不足无法开展。

台湾国防部长顾立雄6月接受立法院质询时也承认，缺乏设备和教官使得预备役军人的专业化训练进展缓慢。

报道称，美台军事专家对此感到担忧，他们敦促当局加快行动，以威慑中国大陆，防止战争发生。

美国前副国家安全顾问博明认为，台湾不希望看到中国大陆和美国怀疑其对自身防卫的决心，因此要有政治意愿和远见，将最优秀的军官用来招募和教学。

据《自由时报》星期一（8月5日）报道，台湾国防部回应称，台军依作战需求为役男编制职务，并非所有人均操作反装甲武器或无人机；已规划导入国防专业科技与新知，透过模拟器、雷射接战系统实施训练，提升训练效益。

台湾立法院外交及国防委员会召集委员、民进党立委王定宇星期一称，相信义务役在四年后会达到高峰期。“民调显示，台湾有七成以上年轻人愿意捍卫国家、捍卫民主，对年轻世代要有信心。”