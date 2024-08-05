中国上半年结婚数创新低 全年或降至1980年以来最低

（北京综合讯）随着经济放缓和生活成本上升，中国今年上半年结婚登记数再创新低。有学者预计，今年全年结婚登记数将是1980年以来的最低值。

中国民政部上星期五（8月2日）在官网公布的数据显示，今年上半年共办理结婚登记343万对，相比去年同期的392.8万对，减少了49.8万对，创下近年新低。

研究人口问题的中国独立学者何亚福星期天（8月4日）在个人微信公号发文指出，中国结婚登记数自2014年开始下降，今年上半年已不到2014年同期的一半。尽管受冠病疫情影响，许多人推迟到2023年结婚，导致去年结婚登记数一度上升，但“疫情后的补偿效应已逐渐消退”。

何亚福以往年规律推算称，中国今年的结婚登记数可能约为660万对，将写下1980年以来最低纪录。他认为，受2023年结婚登记数上升、今年是龙年等因素影响，中国明年出生人口可能有所回升。但今年结婚登记数继续下降，预示明年出生人口又将步入下降通道。

何亚福表示，受年轻人口减少、生育意愿低迷等因素影响，中国出生人口的下降趋势难以根本改变，除非未来实施大力度的生育支持政策。

为挽救人口颓势，中国官方近来动作不断。民政部直属的民政职业大学开设了首个婚姻类专业，将在今年9月招生。中华全国妇女联合会还将举办万人集体婚礼，称要引导青年树立“正确婚恋观、生育观”。