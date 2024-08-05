中国股市意外抗住剧烈跌势 分析：海外资金或回流中国市场

亚太股市星期一（8月5日）全线暴跌之际，中国股市意外抗住剧烈跌势，收盘仅小幅下滑。分析认为，在美元走低、全球资本市场震荡之下，海外资金可能回流中国市场，但投资者仍会在进场中国前谨慎评估。

受全球股市抛售影响，日本、韩国等股市在“黑色星期一”大幅跳水。日经255指数收跌12.4%，创历史最大跌幅；韩国综合股价指数收跌8.8%，创2008年以来最大跌幅。

不过，中国A股三大指数星期一开盘逆势上扬，上证指数涨0.07%，深证成指和创业板指分别涨0.37%和0.42%。午市后，三大股指回吐涨幅，震荡波动后集体下挫，收盘跌幅介于1.54%到1.89%之间，仍小于亚太其他市场。

华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭接受《联合早报》采访时分析，中国股市跌幅相对较小，一方面是因为在过去一周的轮动过程中，中国大陆和香港市场处于被低估的状态，存在一定价值；另外中国股市今年以来已经出清很多，很难再出现大幅度的下跌。

沪指今年2月底收复3000点后，6月再度失守3000点，并一路走低，星期一收盘2680.7点，相当于已跌去过去半年多的涨幅。

谢栋铭指出，中国央行7月底降息后，受美元下滑和日元套息交易反转支撑，人民币非但没有贬值，反而自8月以来升值超过1%，这也起到缓和市场情绪的作用。

人民币对美元汇率过去两周呈现上涨势头，星期一晚美股开市后继续大涨，美元兑离岸人民币一度达到7.0947，创去年12月以来新高。

分析：中国资产显现性价比

《中国证券报》星期一引述分析人士称，当前中国资产性价比显现，有望迎来海外资金回流。

澎湃新闻也引述平安证券指出，在海外风险资产波动加大的背景下，中国市场受益于国内政策加码以及流动性预期改善，而有相对吸引力。

谢栋铭分析，在目前流动性相对比较宽裕的情况下，资金面对美国和日本市场的调整，可能寻找其他市场，将中国大陆和香港作为标的之一，而中国大陆的股市表现可能吸引资金回流。

不过谢栋铭指出，这只是第一步，后续还要看中国经济的基本面、总体环境等具体条件。至于多少资金会回流，投资者也会考虑地缘政治等因素。

在中国国务院周末发布促服务消费“20条”后，大消费类板块星期一涨势亮眼，教育、游戏、白酒、体育、旅游等板块涨幅居前。

谢栋铭说，中国官方以服务业促消费的着力点清晰，对服务业会产生一定支撑，大消费板块走高一部分可视为对官方政策的积极回应。

另一方面，中国网民对于A股并未受亚太股灾波及的表现并不认可，该话题星期一登上社媒热搜，但底下网民留言大多数集中吐槽股市已低迷了多时。