【东谈西论】中共政治局治得了产业“内卷”吗？

中国今年第二季度的经济增长只有4.7%，不但低于预期，也是五个季度以来的最低水平。

为了稳住经济，中共政治局7月30日召开会议，部署下半年经济工作要求、提振内需、培育壮大新兴产业和未来产业。会议上还出现了一个罕见要求，就是“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”。

中国的企业现在有多“卷”？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和辽宁大学特聘研究员陈波深入解析什么是“内卷式”恶性竞争？政治局一纸命令真的能有效防止“内卷”？

精彩片段

主持人韩咏红：不要内卷是中央一个指令、一个文件下来就可以做到的吗？

辽宁大学特聘研究员陈波：不看国家的背景，一个政府这么说，通常我们都会认为这样的说法没有什么实际的意义，因为这不是一个行政指令能够解决的问题。但是在中国大陆这样一个特殊经济体制情况底下，这样的说法是有一定意义的......不但是可能的，我们也可以看到很多情况下也是可行的。

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