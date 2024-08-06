【东谈西论】中共政治局治得了产业“内卷”吗？

发布 /
发布 / 2024年8月6日 4:34 PM
受访学者认为中国新能源车市场的“内卷”和整体的“内卷”形态很像，但其背后的逻辑却有很大的差别。（彭博社）
受访学者认为中国新能源车市场的“内卷”和整体的“内卷”形态很像，但其背后的逻辑却有很大的差别。（彭博社）

字体大小:

中国今年第二季度的经济增长只有4.7%，不但低于预期，也是五个季度以来的最低水平。

为了稳住经济，中共政治局7月30日召开会议，部署下半年经济工作要求、提振内需、培育壮大新兴产业和未来产业。会议上还出现了一个罕见要求，就是“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”。

中国的企业现在有多“卷”？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和辽宁大学特聘研究员陈波深入解析什么是“内卷式”恶性竞争？政治局一纸命令真的能有效防止“内卷”？

精彩片段

主持人韩咏红：不要内卷是中央一个指令、一个文件下来就可以做到的吗？

辽宁大学特聘研究员陈波：不看国家的背景，一个政府这么说，通常我们都会认为这样的说法没有什么实际的意义，因为这不是一个行政指令能够解决的问题。但是在中国大陆这样一个特殊经济体制情况底下，这样的说法是有一定意义的......不但是可能的，我们也可以看到很多情况下也是可行的。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 01:09 几乎所有行业都在“内卷”
  • 08:00 有效需求不足导致“内卷”
  • 10:43 中央说不要内卷就不会内卷了吗？
  • 14:54 国内外对“内卷”看法两极化

纵观天下，监测中国心跳，国际时事播客《东谈西论》，每周探讨国际热点话题，分析国际时政动态。每逢星期二新加坡时间晚上7时更新。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club