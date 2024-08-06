玻利维亚据报成为中国走线客新跳板

（华盛顿/拉巴斯综合讯）据美国媒体报道，自厄瓜多尔7月暂停对中国公民免签，一些希望偷渡到美国的中国人，选择从更远的玻利维亚开始他们的“走线之旅”。

冠病疫情暴发以来，一些中国移民从厄瓜多尔出发，通过中美洲数国，从墨西哥边境偷渡进入美国，这段艰险之路被称为“走线”。随着走线客不断增加，厄瓜多尔今年6月宣布从7月起暂停对中国免签。

这一热门中转站暂时关闭后，走线客把目光对准了玻利维亚——比厄瓜多尔更远、但对中国公民开放落地签。

据《华尔街日报》报道，走线客从第三国飞抵玻利维亚首都拉巴斯，绕过的的喀喀湖（Lake Titicaca）进入秘鲁、穿厄瓜多尔到达哥伦比亚，再进入中美洲，最终抵达美墨边境的蒂华纳（Tijuana），全程1万1300公里，需经过九个边界口岸。

有委内瑞拉移民称，7月中旬在哥伦比亚和巴拿马边境的达连隘口看到一群群中国人，表明即便厄瓜多尔暂停了免签，仍有中国移民前往美国边境。

但把玻利维亚当跳板也不一定顺利。报道引述一名中介称，他在7月前两周成功帮20多名中国走线客抵达拉巴斯；但在第三周，他试图将10名中国走线客从开罗送往拉巴斯，其中八人持有的拉巴斯饭店预订单的有效性受到质疑，未被允许登机。成功登机的两人，也在抵达拉巴斯后被指饭店预订单无效而被遣返。该名中介表示，走线这件事正变得越来越不顺利。

对中国公民免签的古巴可能会是另一选择。美国之音此前报道，佛罗里达海峡和古巴间的狭窄水道一直是古巴人的偷渡通道；尽管危险，但已有计划走线的走线客决定尝试。