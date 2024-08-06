中国体育总局官员被指发表不当言论 官方展开调查

（北京综合讯）中国国家体育总局自行车击剑运动管理中心副主任袁昊然，在巴黎奥运会期间发言被疑偏帮美国，引发不满，其官员身份和曾发表过的“恨国言论”被网民挖出并被举报。中国官方星期二通报，已开始调查处理。

据《中国体育报》报道，中国国家体育总局有关负责人星期二（8月6日）通报，近日网上出现质疑国家体育总局下属单位干部袁某某通过个人社交媒体发布不当言论的信息，当局已关注到相关情况，并立即开始调查处理。

负责人称，网络空间不是法外之地，国家体育总局坚决落实全面从严治党部署，严格管理监督党员干部言行，严肃查处违规违纪违法行为，绝不姑息。

事缘有中国网民提出，奥运会上美国游泳队员脸部发紫，暗示可能与兴奋剂有关。网民本就对中国游泳队员多次的兴奋剂检测不满，这一“紫脸”话题迅速登上热搜。

但一名为“混合泳”的微博用户8月2日发文分析，脸部发紫是电视转播画面调色的结果，且选手高强度运动后皮肤充血脸红是正常。

这番言论引发网民不满，“混合泳”的身份被人肉搜索出是袁昊然，其他“恨国”言论也被挖出。例如，他曾将日本民众的“平静与自信”与中国人“躁动与不安”对比；称刘翔为“鸟人”，称“神舟九号”发射成功是“高压锅炸上天”等。网民称袁是“网络反贼”，并表示已向官方举报。

目前“混合泳”已删除微博所有贴文，处于禁言状态。《北京晚报》星期二发评论称，对长期“潜泳”的“混合泳”，必须查个水落石出。