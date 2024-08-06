谢锋向美国说明三中全会信息 分析：中国驻美大使经济外交角色加重

中国驻美国大使谢锋近日不点名批评美国等西方国家选择以邻为壑、内病外治，而中国坚持通过全面深化改革应对挑战。尽管中国经济正处于转变发展方式、优化结构的攻关期，但稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。

受访学者分析，中国驻美大使近期承担更多经济外交角色，最新表态旨在安抚投资者对中国市场信心不足的焦虑情绪，也释放北京不与美国进行新冷战，反而要进一步加强开放合作的战略信号。

中国驻美国大使馆官网星期二（8月6日）公布谢锋8月2日接受美国《新闻周刊》专访的全文，就上月召开的中共二十届三中全会所释放的信息加以说明。

谢锋指出，三中全会发出的重要信息，是中国改革不停顿、开放不止步。在一些国家关门、筑墙、脱钩的今天，开放已成为全球稀缺品；但中国坚持开门、修路、挂钩，与世界分享改革发展红利。无论国际风云如何变幻，中国都将坚持做好自己的事，继续主动对世界张开双臂。

他还指出，三中全会推出许多真金白银的举措，包括继续缩减外资准入负面清单；推动电信、互联网、教育、医疗等领域有序扩大开放；保障外企在要素获取、资质许可、政府采购等方面国民待遇等。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋接受《联合早报》采访时研判，﻿谢锋接受美国媒体采访反映目前中国外交新特点，显示中国驻美大使已承担更多经济外交、市场外交、商业外交的使命。

朱锋分析，谢锋向美国商界和社会传达非常明确信息号，即中国目前最核心、最重要的战略目标，不是跟美国进行战略比拼、军事对抗，而是进一步提升民生，推进中国经济发展。在进一步提振国内经济发展的同时，拒绝与美国展开全面对抗、脱钩断链；三中全会后，还将不断寻求进一步加强改革开放、与国际机制接轨，以及中美经济社会的相互依存度。

中国经济增速放缓至五个季度以来最低水平，谢锋坦言中国经济面临的困难挑战依然不少，但正通过供需两端发力以及长短两线结合，来应对消费、房地产市场和地方政府债务等挑战。

朱锋指出，美国对中国经济是否走下坡的疑虑持续加深，中国驻美大使的经济外交已变得更加紧迫和重要。北京希望让美国社会认识到，尽管中国经济在美国打压下受到消极影响，但韧性不减。