分析：美元走弱人民币料进一步回升

人民币汇率随全球金融市场震荡走强后小幅回落，但仍处在今年来高位。分析预计，随着美元持续走弱，人民币汇率将进一步回升。

离岸人民币对美元汇率星期一（8月5日）盘中一度逼近7.08，收复年内全部跌幅。在岸人民币对美元汇率最高升至7.1155，年内跌幅缩小至0.5％。

星期二早盘公布的人民币对美元中间价升至7.1318，单日上调27个基点。这个由央行授权外汇交易中心发布的汇率，连续第二个交易日升值。

随着美元止跌企稳，星期二离岸人民币汇率回落至7.14区间，在岸人民币汇率回落至7.15左右。截至星期二晚上9时，1美元兑离岸人民币7.1479元，兑在岸人民币7.1528元。

人民币本轮升值行情已持续约两周。尽管中国央行在7月22日启动全面降息，这一利空因素并未阻止人民币升值。8月以来，在岸人民币汇率较7月收盘价最高上行1047个基点；离岸人民币汇率最高上行1430个基点。

大华银行研究主管全德健接受《联合早报》访问时指出，美元走弱和日本央行加息，是引发近期人民币大幅升值的两大导因。从上周末持续到本周一的市场震荡，促使人民币对美元汇率加速飙升。

上周五（2日）公布的美国7月非农失业率超预期攀升至4.3％，令市场对美国经济衰退的担忧以及对美国联储局降息的预期大幅升温，10年期美国国债收益率随之回落。受此影响，美元指数月内跌幅逼近3％，对人民币汇率形成支撑。

与此同时，日本央行在7月底超预期加息，使得做空日元的利差交易（carry trade，即通过借入低利率日元，并转换为高利率货币资产套利）受阻，日元带动包括人民币在内的一系列亚洲货币走强。

中国银行研究院高级研究员王有鑫看好未来几个月人民币汇率持续走高。他向《证券时报》分析，全球政经局势的复杂性和金融市场的剧烈波动可能促使更多国际资本寻找“避风港”，而人民币具有几大优势：汇率较为稳定、人民币资产正处于价值洼地，中国经济内生增长动力持续增强。

不过，法国兴业银行首席亚洲宏观策略师常基龙（Kiyong Seong）认为，考虑到中国增长动能仍然疲弱，人民币汇率基本面并不支持汇率持续走强。彭博社引述常基龙说法称，预计中国央行会保持冷静，不会引导人民币汇率出现单边行情。而美国联储局降息预期也为中国央行提供更多货币政策宽松空间。

全德健说，过去几天市场的暴跌已脱离基本面，相信投资者会逐渐恢复理性，美元也会随之回升。但过去两年通过高息支撑的美元汇率，预计将随着美国开启降息周期而再度走弱。

另一方面，虽然中国央行仍有进一步降息空间，但考虑到中国利率已经很低，全德健认为大幅降息的可能性不大。“我们目前维持本轮市场波动前的预测，估计今年底前人民币对美元汇率在7.13左右，明年上半年逐渐朝7的大关迈进。”