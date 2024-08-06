巴黎奥运兴奋剂风波持续 中国质疑美国反兴奋剂机构双重标准

巴黎奥运会游泳项目比赛已全部结束，但反兴奋剂问题引发的风波并未平息。中国反兴奋剂中心星期二发表声明，指美国反兴奋剂机构在该国田径选手奈顿兴奋剂阳性案中的表现，是典型的“双重标准”。

受访专家认为，中美之间围绕反兴奋剂问题的博弈未必长期化；但如果美国针对中国游泳队的单方面调查能够得逞，将是对世界体育规则的一大打击。

中国反兴奋剂中心星期二（8月6日）发表声明，指美国田径新星埃里扬·奈顿（Erriyon Knighton）今年3月26日在兴奋剂赛外检查中，被查出呈类固醇（群勃龙）阳性；但美国反兴奋剂机构（USADA）宣称，奈顿是由运动员食用了受污染的肉类引起，决定不对他实施禁赛处罚，并允许他参加巴黎奥运会。

声明称，USADA面对中国游泳运动员兴奋剂污染事件时，表现出典型的“双重标准”，即一方面极力为本国运动员开脱，另一方面却漠视世界反兴奋剂机构（WADA）多次解释及瑞士独立检察官报告，指责中国反兴奋剂中心和WADA一起“掩盖真相”，要求对中国运动员实施制裁。

中国多家官方媒体星期二批驳美国通过《罗琴科夫反兴奋剂法案》在体育界“长臂管辖”，指责美国通过国内立法、资金和影响力施压、双标做法，来破坏国际体育赛事的纯洁性和公正性。美国政府上个月开始对中国泳手兴奋剂污染事件展开刑事调查，WADA对此表示反对。

《纽约时报》今年4月披露，23名中国游泳运动员在上届东京奥运会前几个月兴奋剂检测呈阳性，但仍获准参加奥运会。

中国称此事件是由选手居住酒店里的食品污染造成，世界反兴奋剂机构（WADA）调查后采纳了这一结果。但中国游泳队在本届巴黎奥运会，接受了远多于其他国家选手的兴奋剂检测。

南洋理工大学国立教育学院体育与运动科学系主任许坤德接受《联合早报》采访时分析，WADA要求强制检测所有奥运会运动员，尤其是赢得奖牌的选手，因此他不认为中国选手会遭到不公平的检测要求。

但许坤德也指出，美国对23位中国选手2021年涉兴奋剂事件提出质疑并进行单方面调查，等于不信任国际奥委会和WADA，这一举动含有政治成分。如果事件处理不当，将是对世界体育规则的一大打击。