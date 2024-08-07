赵立坚妻子自爆患癌晚期：放弃西医选择中医

（北京综合讯）中国外交部前发言人赵立坚的妻子汤天如自爆确诊晚期乳癌，决定不接受西医治疗，选择中医调理，引发外界关注。

汤天如星期一（8月5日）起连续两天在个人微博“大聪和臭丫头”发文称，去年6月被确诊“恶性三阴性乳腺癌五期”，医生说如果不化疗放疗，“生命期只有六个月”。

汤天如透露，她已动过两次手术，不想让赵立坚每天陪着去医院，决定不接受西医治疗。“既然时间那么短，就不要再折腾自己，让自己最后的时间舒服些，选择中医调理。”

汤天如说：“我是每个中医两周的药，没变化就换另一个。就这样经老公同事热心介绍到第四个中医时，我终于找到了对的中医，两天我就感觉到了效果。”

汤天如的微博引发中国网络争论。有人对她放弃西医感到不解，并劝她不要耽误治疗。还有网民认为，这是她自己的选择，无需他人指点。

中国知名医学科普博主庄时利和星期三（8月7日）发文称，乳腺癌的生存率高于很多常见肿瘤，患者应接受正规治疗，汤天如的微博“可能给其他乳腺癌患者造成误导”。这则贴文随后被微博高级副总裁曹增辉、导演高群书等“大V”转发。

汤天如的病情也引发网络流言。有网传截图以汤天如的口吻称：“癌症特护和治疗费用近370万（人民币，下同，68万新元），个人支付了不到300元，感谢政府。”赵立坚星期三在个人微博辟谣：“直接举报，屏蔽拉黑。”这是他罕见地在社交媒体发布与妻子相关的内容。

在自爆患癌前，汤天如上周还发布了和赵立坚的多张恩爱合照，称丈夫是最优秀的中共党员。汤天如是罕见高调的中国官员家属，此前发表过不少引起争议的言论。有分析称，她的作风对赵立坚的事业带来负面影响。