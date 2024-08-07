扑克游戏“掼蛋风”流行 中国官媒连三天批判

（北京综合讯）中国官媒连续三天刊文批判一种正在流行、名为“掼蛋”的扑克游戏，呼吁官员们尤其是年轻干部远离。

共青团北京市委机关报《北京青年报》本周连续三天刊文批评掼蛋的流行；该报星期三（8月7日）发表<亟须破除掼蛋编结的“圈子文化”>一文称，打牌本属于个人消闲，但不少“掼蛋局”已经变味成了“掼蛋圈”，成为一些人企图搞政治攀附、谋利益寻租的敲门砖。

文章称，“掼蛋圈”在形式上更加隐蔽，联结上更加紧密，一旦成势，极其具有危害。圈子文化风行，侵染的是一个地方一个单位的政治生态，消解的是干事创业的活力热情。

文章指，倘若兢兢业业、埋头实干者不被重视，察言观色、“精于送牌”者游刃有余；遵纪守法、讲求原则者老受排挤，吹吹拍拍、胡作非为者如鱼得水，“潜规则”也便不言自明了。

文章强调，各行各业的青年特别是年轻干部，决不能沉湎于“圈子文化”。

《北京青年报》星期一和星期二也发文批判掼蛋，认为“全民掼蛋”的躺平之风会消解积极向上的社会风气，要求广大干部特别是年轻干部决不可以安于现状、不思进取。

据《星岛日报》报道，北京国企人员证实，近日央企和国企内部都下达了掼蛋禁令，办公区域不准打掼蛋，领导干部不准带头玩或组织相关活动或赛事。

掼蛋起源于江苏淮安，因娱乐性、参与性强，简单易学，在中国很快流行开来。

彭博社报道指出，中国官媒上述的呼吁表明，虽然中共总书记习近平已是中国几十年来最有权势的领导人，但他也很难让下级官员按照他的政策行事。