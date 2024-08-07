巴黎奥运饭圈乱象引关注 网民诋毁运动员被刑拘

巴黎奥运会期间的饭圈乱象引起中国当局重视，各社交媒体平台加大对恶意言论清理力度，还有网民因发表诋毁运动员言论而被刑事拘留。

北京警方星期二（8月6日）晚间通报，巴黎奥运会乒乓球女单决赛后，有网民在微博平台发表诋毁运动员和教练员信息。警方接到民众举报后开展调查，抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人贺某某，案件正在进一步侦办中。

通报称，这名29岁的女子“恶意编造信息、公然诋毁他人，造成恶劣社会影响”。网络流传截图显示，女子是中国女乒选手孙颖莎的粉丝，因孙颖莎上周末在奥运女单决赛中不敌队友陈梦，发帖诋毁陈梦及其教练马琳。

同为中国女乒选手的陈梦，上周六（3日）在女单决赛中以总比分4比2战胜孙颖莎，成功卫冕。但比赛过程中，现场大量孙颖莎粉丝发出嘘声、喝倒彩干扰陈梦；陈梦获胜后，观众席上还有人疑似向她竖中指。

社媒平台微博星期天（4日）通报，针对乒乓女单决赛讨论中出现的拉踩引战、恶意攻击等行为，已清理1万2000余条违规内容，另有300多个账号被阶段性或永久禁言。抖音则在星期一（5日）公告称，已处置不当评论1万2000余条。

官媒《人民日报》旗下人民网上周发评要求警惕“饭圈外溢”危害后，《人民日报》评论部星期二晚又在微信公众号发文，告诫粉丝“爱无需理由，却需要克制”。

文章称，追星如果跨过了理性的界线，对体育事业发展“有百害而无一利”。在“流量至上”“泛娱乐化”等畸形价值观引导下，一些粉丝不再关注赛事本身，而人为加戏为偶像博C位、争第一。“畸形饭圈风气，歪曲了奋斗的意义，也误解了体育的精神。”

中国乒乓球运动员樊振东去年因被粉丝多次入侵酒店房间而报警，另一名国家队成员王楚钦则在亚运会结束后呼吁球迷不要长时间等候和跟拍。中国国家体育总局今年5月曾表态称，将全过程坚决抵制畸形饭圈文化对体育领域的侵蚀。

华东师范大学传播学院副教授吴畅畅接受《联合早报》访问时分析，体育迷的过激行为早已有之，双方球迷在赛场外打架斗殴并不新鲜，只是以前不被叫做“饭圈行为”。

他进一步指出，批评者将少数粉丝行为上升到整个群体，乃至把“饭圈”和爱国对立，也是言过其实。以乒乓球女单决赛为例，恰恰因为双方都是中国选手，观众无需顾忌国家荣誉归属，才释放了极端的狂热情绪，这样的“奇景”又恰好被镜头捕捉到，引发舆论关注。

吴畅畅认为，部分粉丝的极端行为固然不妥，但没有必要以行政手法强加管制。“要相信舆论的引导作用，相信社会有一个自我纠正的过程。”