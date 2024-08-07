大陆国台办官网新增惩治台独专栏 分析：加大对台吓阻

继6月公布22条惩治台独意见后，中国国务院台湾事务办公室星期三（8月7日）在官网新增“依法惩治台独顽固分子”栏目，其中更增设举报邮箱，开放外界举报台独线索和罪行等。受访学者分析，中国大陆持续加大对台吓阻手段，目的在于精准区分出台独群体。

中国国台办官网7日新增“依法惩治台独顽固分子”的专栏，进入官网即可发现一个题为“依法惩治台独顽固分子”的浮动窗口，网站下方也新增了“依法惩治台独顽固分子”专题栏目。

专栏网站共分为五个项目，分别为“清单在列的台独顽固分子”“中共中央台办、国务院台办发言人有关表态”“法律文件”“举报清单在列的台独顽固分子线索和罪行”“举报犯罪严重的新台独顽固分子”。

其中，点击“清单在列的台独顽固分子”，可以看到中共中央台办、国务院台办8月1日发文，列出苏贞昌、游锡堃、吴钊燮、萧美琴、顾立雄、蔡其昌、柯建铭、林飞帆、陈椒华、王定宇等10人的名单。

专栏网页下方也提供了用以举报“台独顽固分子”的邮箱。若点击“举报清单在列的台独顽固分子线索和罪行”“举报犯罪严重的新台独顽固分子”这两个项目，除了会显示前述举报邮箱外，也可看见“欢迎检举”的字样。

另外，根据港媒大公文汇网报道，中国公安部网站当天也同步新增了“依法惩治台独顽固分子”专栏。

实际查询中国公安部的专栏网站发现，其中同样列有“清单在列的台独顽固分子”和“法律文件”两个项目。后者内容为《反分裂国家法》和最高法、最高检、公安部、国安部、司法部印发《关于依法惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》的通知。

中国大陆在6月21日发布《关于依法惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》共22条。其中对犯分裂国家罪危害特别严重的，可判处死刑；对首要份子处无期徒刑或10年以上有期徒刑等。

外界普遍认为，过去已被点名列为“台独顽固分子”的台湾现任副总统萧美琴、国安会秘书长吴钊燮等10名绿营政治人物，都可能成为被陆方审判的对象。

大陆国台办则多次强调，“惩独意见”是针对极少数“台独顽固分子”，不针对广大台湾民众，且有越来越多台湾民众以实际行动与“台独”划清界限。

对于大陆方面增设举报台独邮箱，台湾政府的大陆委员会当天下午发布文字声明，强调相关举措对促进两岸良性交流没有任何的好处；並呼吁陆方应该多做一些有助双方良性互动的工作，才是正确办法。

就在同一天，大陆宣布被扣留调查近五个月的金门胡姓钓客获释。他在家属与国民党籍金门县立委陈玉珍陪同下，搭船返回金门，并在受访时向大陆方面致谢，更强调事件纯属意外。

3月漂流至中国大陆的金门胡姓钓客（左一），因获救时被发现具有军人身分，遭扣留调查近五个月后， 8月7日获释。国民党籍金门立法委员陈玉珍（左四） 当天陪同胡姓男子家属，搭乘小三通船只， 赴大陆将胡姓男子接回金门。（翻摄自陈玉珍脸书）

台湾政治大学国际关系研究中心助理研究员曾伟峯接受《联合早报》采访时分析，陆方鼓励检举台独目的在于加大对台施压，释放胡姓钓客则是为维系民间交流。

曾伟峯研判，北京接下来应会更进一步抛出相关惩独案例。他说，在台湾看来，这样的软硬两手必然产生矛盾效果，但北京在意的则是通过加强掌握主导权，精准区分出需要打击的台独群体，以及可加强拉拢、融合的人群。