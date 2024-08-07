人民币快速升值 中国外贸企业避险不及利润受损

中国出口增速放缓之际，受本轮人民币快速升值影响，中国外贸出口企业因来不及避险，利润遭受不同程度损失。在人民币升值预期下，业者也对未来出口的不确定性表示担忧。

中国海关总署星期三（8月7日）发布最新进出口数据，以美元计价，7月中国进口总额同比增长7.2%，创三个月最大增幅；出口总额同比增长7%，虽然仍是连续第四个月增长，但增速放缓至过去三个月最低。

上个月出口增速放缓的同时，过去两周人民币超预期大幅升值，离岸人民币对美元汇率星期一（5日）一度逼近7.08，升值超过2%，直接造成中国外贸企业利润减少。

广东东莞广声五金塑胶制品有限公司董事长翟所领接受《联合早报》采访时说，人民币升值2%，公司出口利润就会少2%。而且本轮人民币升值很快，公司任何避险动作都来不及做，因此2%是“真正实打实的影响”。

出口食品到20多个国家的四川民福记食品有限公司，则是在结汇过程中遭受损失。公司外贸总监杨亚非受访时说，今年以来汇率稳定，因此公司没有立刻结汇。但本轮汇率波动导致公司匆忙结汇，造成大约1.5%的利润损失。

人民币升值也会间接影响出口。从事钢材国际贸易业务的上海宏向辉金属制造有限公司出口业务负责人高路捷受访时说，人民币走高可能影响国外客户短期内的采购意愿。另外，弱美元可能降低公司近期的采购成本，但由于钢材产业链环环相扣，公司利润不一定会增加。

杨亚非则指出，过去两年由于人民币持续贬值，海外客户的进货热情很高，公司订单量和利润都有提升。但本次人民币升值周期较短，目前尚未对订单造成实质性影响。他说，相比汇率，海运运费上升对订单量的影响更显著。

在广州设厂的新加坡拉菲亚非洲（Raphya）服装公司创始人吴睿峻对《联合早报》分析，中国外贸行业普遍以价换量，利润很薄，有的甚至不足1%，因此人民币升值将进一步压缩外贸企业的利润空间。

银河证券前首席经济师左小蕾受访时指出，虽然美联储尚未降息，但是资本市场会提前吸收信息，并在操作面上向降息靠拢，导致实质性的“听传闻买进、见事实沽出”，让中国企业处于比较被动的局面。

左小蕾认为，如果未来人民币升值是一个趋势，那么中国企业不应该坐以待毙，而是可以通过期货交易等方式，或数字化贸易平台上的支付兑换服务锁定汇率、规避风险。

至于7月出口增速放缓，左小蕾指出，区分这是人民币升值导致的企业账面利润下降，还是因整体外贸规模的下降至关重要。尽管账面损失会被放大，但后者对中国经济的影响更大。

她说，前者外贸企业可以通过提高价格来减小损失，后者则会影响整个市场的预期和信心。“企业的订单量没有下降，就可以继续保持生产、解决就业，进而靠消费驱动中国经济增长。”