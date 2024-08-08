港府计划推动民间成立更多爱国主义教育基地

港府在2019年修例风波过后不断加强国家安全和爱国主义教育，除了下个月开学将在初中推出全新的“公民、经济与社会科”，新增落实爱国主义教育等元素，据悉也计划推动民间成立更多爱国主义教育基地。

香港特首李家超形容，香港维护国安“只有进行时，没有完成时”。

历经2019年的反修例运动后，中国全国人大常委会2020年6月通过《香港国安法》，香港《维护国家安全条例》（俗称23条）今年3月也正式生效，两者合力成为香港维护国安的“双法”。

据香港网媒“独媒”统计，四年以来，共有301人被指涉从事危害国安行为和活动被捕，当中至少253人涉及《香港国安法》、煽动罪和23条罪行；136人及五家公司被控，近半涉言论表达。其中，23条生效短短三个月，已有12人被捕、三人被起诉，面对最高刑罚为监禁七年的新煽动罪。

为了提高港人的国安意识，李家超于2023年施政报告提出设立国家安全展览厅，在社区推广国安教育。经过10个月的筹备，位于尖沙咀香港历史博物馆的国安展览厅星期二（8月6日）开幕，并从次日起对外开放。

展览厅有展板以2000年塞尔维亚的“天鹅绒革命”等为例，提及2019年港版“颜色革命”令香港陷入深渊，强调必须高度警惕。

另外，香港教育局9月起也将在中学一年级全面推行全新的公民、经济与社会科，加强学生的国民意识。官方向学校发出的课程指引说，要加强中国《宪法》、香港《基本法》和国情教育，以及国安教育等元素，帮助学生建立国民身份认同及国家观念，并提升共同维护国家主权、利益和安全的意识。

李家超正为10月公布的新一年度《施政报告》进行咨询，而爱国主义教育将是报告内容其中一环。负责此项工作的港府政务司司长陈国基，星期二与爱国主义教育工作小组组长李慧琼同上北京，拜访教育部和中宣部取经。

据《明报》报道，除了参考中国大陆经验，李慧琼还有一个构想，是把已废弃的学校化为爱国主义教育基地，供有意搞爱国主义教育的社团举办展览、活动。港府据报对此构想也甚为支持。

李家超星期二出席国家安全展览厅开幕礼致辞时说，今年是中国国家主席习近平提出总体国家安全观10周年，也是香港特区履行了23条立法的宪制责任具有里程碑意义的一年，香港已告别了动荡不安的局面，彻底终结维护国安不设防的历史。不过，世界正经历百年未有的大变局，国际形势复杂、地缘政治紧张、国家安全风险不容忽视。

李家超说，维护国家安全只有进行时、没有完成时，面对瞬息万变的国际局势、地区冲突频繁、外部势力围堵打压，港府会坚定不移地维护国家主权、安全、发展利益，全面提升国安教育是维护国安的重要部分。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，教育是长远的工作，港府过去四年展开大量国安和爱国主义教育的工作，目前暂时难以评估其成效，但从近来奥运会举行期间，港人对中国大陆选手的关注度只是一般，反映有关工作仍有改进空间。

他说，国安和爱国主义教育已成为国策，香港未来仍要继续跟从，但要注意师资问题，否则恐怕会令效果打折。