中广核开通预约系统 方便公众赴核电站旅游

（北京综合讯）为了提高民众对核电的信任，中国广核集团开通线上预约系统，方便公众参观游览这家中国最大核电企业的九个核电基地。

据中广核官方微信公众号消息，中广核星期三（8月7日）在福建宁德核电基地举办公众开放活动，宣布上线广东、福建、浙江等多省份九大核电基地的旅游预约系统，同时发布《中广核核电工业旅游白皮书》。民众可以选择感兴趣的核电基地和方便的日期预约前往。

中广核称，各核电基地迄今已累计接待逾百万名参观公众。

核电站所在地的中国地方官员称，核电参观是展示中国“现代化工业成就和科普教育的重要窗口”，也对地方经济产生了“显著的拉动作用”。

除了提振地方旅游业，中广核还希望通过分享辐射和安全控制等信息，提高公众对核能行业的信任。彭博社称，随着中国扩大核电规模以实现2060年净零排放的目标，公众的支持变得非常重要。

中广核新闻发言人郭新刚说，相关活动不仅有助提升公众对核电的科学认知和信任度，也能推动中国核电业发展。

根据中国政府官网，截至2023年底，中国大陆在运核电机组55台，全年核电发电量44万吉瓦时，占中国累计发电量约5%，减排二氧化碳3.5亿吨。

华盛顿无党派科技智库“研究机构信息技术与创新基金会”（ITIF）指出，中国有27座核反应堆在建，平均建设时长为七年，远快于其他国家。