中国呼吁加大对美田径运动员的兴奋剂检查频率

（北京综合讯）中国国家体育总局反兴奋剂中心连发两文，呼吁加大对美国田径运动员的兴奋剂检查频率，要求对美国反兴奋剂机构（USADA）“掩盖违规案件”开展独立调查，显示两国之间的药检口水战愈演愈烈。

中国反兴奋剂中心星期四（8月8日）在微信公众号发文，引用美国田径新星奈顿兴奋剂阳性的案例，以及自1988年以来美国多例兴奋剂丑闻，指美国田径领域存在“系统性使用兴奋剂”的问题。

文章写道：“我们强烈呼吁国际检测机构（ITA）在巴黎奥运会期间加大对美国田径运动员的兴奋剂检查频率，严防严查其运动员兴奋剂问题隐患，重树全球运动员对公平竞赛的信心。”

星期四晚间，中国反兴奋剂中心再发文称，2011年以来，USADA至少在三起案件中，对使用类固醇和促红素（EPO）的运动员免予指控和处罚，继续参加比赛直到退役。“我们强烈呼吁对USADA严重违反《世界反兴奋剂条例》的掩盖行为开展独立调查。”

巴黎奥运开赛以来，中国反兴奋剂中心频繁发声，持续就兴奋剂争议与美国交锋。

在星期二（8月6日）的一份声明中，中国反兴奋剂中心指奈顿今年3月在兴奋剂赛外检查中，被查出呈类固醇（群勃龙）阳性。但USADA说，这是由运动员食用了受污染的肉类引起，决定不对他实施禁赛处罚，并允许他参加巴黎奥运会。

23名中国游泳运动员在上届东京奥运会前几个月药检呈阳性。中国称检测阳性是由选手居住酒店食品污染造成，这一说法获得世界反兴奋剂机构调查采纳。中国游泳队在本届奥运会前，接受了远多于其他国家选手的兴奋剂检测。但这些都未能平息来自美国的质疑，双方争执的氛围仍持续笼罩本届奥运。