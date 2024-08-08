中国数千具尸体被盗卖肢解 多省市火葬场医院涉案

（北京综合讯）中国山西一家公司涉嫌盗卖数千具尸体并进行粗暴肢解，全国多地殡仪馆、医院和火化场涉案，仅西南地区的四家火化场就提供了4000余具人体骨骼。案情一经曝光，在中国引发舆论哗然。

综合澎湃新闻、华商报等星期四（8月8日）报道，北京勇者律师事务所主任易胜华公开了一起盗窃、侮辱、故意毁坏尸体案的《起诉意见书》。内容显示，山西奥瑞生物材料有限公司涉嫌从中国各地非法盗窃、倒卖数千具尸体，并进行粗暴肢解、剔除皮肉、清洗、辐照等，用于生产“同种异体骨植入性材料”产品。

内容也显示，奥瑞公司涉案期间的营业收入为3.8亿元人民币（7020万新元）。警方在侦办此案中，查封涉案公司人体骨骼原材料、半成品18余吨，成品3万4077个。

据报道，该案有75名嫌犯，均对犯罪事实供认不讳。四川恒普科技有限公司、山东青岛大学附属医院肝脏病中心、桂林市殡仪馆等多个省市的机构涉案。

四川恒普公司是最大的尸体、残肢来源。奥瑞公司总经理苏成忠控制的中国西南地区四家火化场，向四川恒普公司提供了4000余具人体骨骼。

公开信息显示，奥瑞公司实际运营人为李宝兴，曾被评为中国全国劳动模范，还被官媒形容是“国防科技工业骄子”，原工作单位是中国辐射防护研究院。

此案的《起诉意见书》由山西太原市公安局在今年5月作出，已移送至当地检察院审查起诉。太原市检察院称，该案涉及面广，尚未办结，警方仍在排查嫌疑人。

易胜华说，从中国法律来看，嫌疑人最多只会受到三年以下处罚且没有罚金，“这种事的发生，说明监管部门的严重失职，也说明法律还存在很大漏洞，必须要有改变”。

中国多家媒体的相关报道，在星期四晚被陆续删除。