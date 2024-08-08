赖清德称“非核家园”不是民进党的意识形态 强调永续发展是朝野打拼的目标

台湾总统赖清德说，“非核家园”不是民进党的意识形态，永续发展才是朝野、不分政党为台湾打拼的目标。他也强调，能源议题绝对不是简单“反核”或“拥核”的是非题，而是复杂的多选题。

总统府新设立的“国家气候变迁对策委员会”星期四（8月8日）在总统府举行首场会议，赖清德亲自主持并发表上述讲话。

不过，在野国民党立委指责赖政府想要撇清责任，将“国家气候变迁对策委员会”当成错误能源政策的障眼法、遮羞布，与民意相违背。

“非核家园”长期以来是民进党的“神主牌”之一，民进党2016年二度执政后一直朝此方向迈进。近年台湾各地经常面临停电或跳电问题，民进党政府否认有缺电危机，民间已不再似过去反对使用核电，尤其台湾最引以为傲的半导体产业及人工智能用电量甚大，如今的赖政府虽坚称非核主张不变，但同时强调能源要多元化。

“国家气候变迁对策委员会”成员包括反核和拥核人士，其中最受瞩目的就是该会的副召集人、和硕董事长童子贤和该会顾问、中央研究院前院长李远哲明白支持使用核电，外界关注赖政府的反核立场是否松动。

赖清德在该会首场会议致词时说，台湾的供电稳定，不只是台湾社会关注的议题，更是国际供应链关切的焦点。

他提及20多年前担任立委时，与许多跨党派立委提案制定《环境基本法》，这部法律被称为“环境宪法”，也是首次将“非核家园”四个字入法，在第23条条文写道，“政府应订计划，逐步达成非核家园目标”。

赖清德强调，当时是民进党在中央执政，但当时的民进党并非国会多数，《环境基本法》能在朝野共识下完成立法，证明“非核家园”不是民进党的意识形态，永续发展才是朝野不分政党为台湾打拼的目标。

环境部长彭启明和台湾电力公司董事长曾文生在会中分别提出“气候变迁对全球及台湾的影响冲击评估报告”“台湾2035电力供需分析及挑战报告”。

各界多质疑台湾电力系统究竟能否供应台湾未来经济发展所需的大量用电增长，曾文生坦言，2024年到2027年供电压力最大，夜间备用容量率大约是7%至8%，若有机组故障，约可维持在200万千瓦左右，“是有一点点紧”，所以台电努力加强电网韧性，也在加速开发新电源。