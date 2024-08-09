美国时隔21年再次迎来中国大熊猫

（圣迭戈综合电）中国两只大熊猫星期四（8月8日）在美国加利福尼亚州圣迭戈动物园首次与公众见面，这是美国时隔21年再次迎来中国大熊猫。

据路透社报道，这两只大熊猫分别是5岁雄性的“云川”和4岁雌性的“鑫宝”。“云川”的母亲“珍珍”2007年在圣迭戈动物园出生。

加州州长纽森和中国驻美大使谢锋出席欢迎仪式。据法新社报道，纽森为庆祝这一天而宣布8月8日为该州的“熊猫日”。他鼓励加州民众到圣迭戈动物园看大熊猫，希望这对“友谊使者”能进一步推动双方的交流合作。

据中新社报道，谢锋在致辞时说，今年恰逢中美建交45周年，“云川”和“鑫宝”抵美传递了明确、重要信号，即中美大熊猫保护合作不会断档，两国人文交流和地方合作不会止步，中美人民友好的大门一经开启就不会关闭。

“熊猫外交”一直是中国提升软实力的重要方式。数十年来，可爱的大熊猫作为亲善大使，常被中国政府租借给各国动物园。

去年11月，旅居美国华盛顿的三只大熊猫租约到期启程返回中国，一度被视为中美关系恶化的迹象。中美元首同月在旧金山会晤后，两国关系回暖，大熊猫保护合作随之再现曙光。

除了“云川”和“鑫宝”，美国华盛顿国家动物园今年5月宣布，年底将迎来两只大熊猫，分别为来自中国大熊猫保护研究中心的雄性大熊猫“宝力”和雌性大熊猫“青宝”。