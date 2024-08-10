澳门星期天举行选委会选举 贺一诚仍未表态是否竞逐连任特首

澳门最快将于今年10月举行新一届特首选举，有份投票选出新特首的特首选举委员会星期天（8月11日）举行换届选举，一般相信选举结果无悬念，当选者都会是建制派人士。反而是现任澳门特首贺一诚一直未公布会否竞逐连任，以致下任特首人选迄今仍未明朗化。

根据法例，澳门特首选委会由400人组成，其中344席将在星期天的选举由6200名合格投票人投票产生。在近日的竞选活动期间，多个界别皆组织候选人座谈会，宣讲各自的参选理念及关注问题。

澳门本届特首选委选举设有三个投票地点及一个后备场地。各投票站的开放时间为星期天上午9时至下午6时。澳门选举管理委员会星期五（8月9日）说，投票站设置及选务工作人员等已准备就绪，呼吁投票人积极参与。

澳门特首选举管委会委员吴惠娴透露，电子点票和电子派票均为选管会的关注重点，但当局也增加了使用电子设备以外的预案，并陆续培训工作人员，做足准备迎接选委选举。

根据澳门选管会早前公布的资料，今年的选委选举共有348名候选人，竞逐344席。他们的年龄多在65岁以下，当中120多人是首次参选。各人均完成登记，经审核后全部符合拥护澳门基本法和效忠澳门特别行政区的资格。换言之，当选者皆会是建制派人士，不会出现意外。

不过，现任澳门特首贺一诚至今仍未公布会否竞逐连任。他在6月21日起休假13天，到7月4日再延长，加休16天至7月19日，后再加休多10天至7月29日，前后合共39天，引起不少关注与揣测，认为不太寻常。

澳门新闻局早前统一回复传媒查询时说，贺一诚是利用休假期间进行例行体检，并接受必要诊疗，目前身体状况良好。但各方仍关注贺一诚的健康状况。

在一片猜疑声中，贺一诚7月29日返回工作岗位后，7月30日、31日均未出席公开活动，直到8月1日才现身，出席解放军驻澳部队举办的庆祝解放军建军97周年招待会。根据澳门新闻局发布的图片，贺一诚似乎较之前清瘦。

正当外界关注贺一诚会否竞逐连任之际，澳门莲花商会会长郑子明上月在网上宣布参选，参选政纲是守正创新、构建共富、共赢新澳门、携手共创新未来。

根据郑子明的脸书专页，他身兼制度学澳门学会会长、澳门莲花商会会长、中华武术澳门体育会监事长。但该专页只有宣布参选一条贴文，没有任何过后的活动内容或照片、短片等。

根据澳门基本法附件一及《行政长官选举法》有关规定，澳门特首由400人组成的选委会提名并投票产生，有意参选者要先获得不少于66名委员提名，成为特首候选人，然后在特首选举当日，须有三分之二的委员到场投票，且候选人得票数超过全体委员的半数方可当选。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，澳门政府早前实施新的选举法，规定候选人要拥护澳门基本法和效忠澳门特区，以全面贯彻落实“爱国者治澳”原则，这意味着能够参选和当选的特首选委会委员都是建制派人士，周日选举的结果不会有意外。

陈伟强说，贺一诚至今仍未表态会否竞逐连任，做法不太寻常，但其中是什么原因外界很难猜到。他认为，目前距离澳门特首选举只剩两个月，有意参选者应尽快宣布参选。“毕竟这是一场要投票的选举，候选人要给选委会的委员时间了解他的政纲和施政理念，然后才能决定投不投给他。”