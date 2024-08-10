中国火箭末级解体成数百碎片 分析忧逾千颗卫星面临碰撞风险

（北京综合讯）中国一枚火箭发射升空后其末级疑在地球轨道上爆炸解体成数百个碎片，分析人士担忧，轨道上逾千颗卫星将遭遇与碎片危险碰撞的风险。

上海垣信卫星科技公司8月6日使用长征六号改运载火箭，将“千帆星座”项目首批18颗卫星发射升空。该项目旨在近地轨道建设卫星互联网，与美国的“星链”项目抗衡。

据路透社报道，该火箭末级似乎在发射有效载荷不久后爆炸，解体成数百个碎片。目前不清楚解体的原因是与另一物体相撞，还是未用尽的燃料爆炸所致。

美国太空司令部最初预计火箭解体产生300个碎片，但美国太空追踪公司LeoLabs星期五（8月9日）预计，碎片数目至少多达700个，并可能超过900个，成为有史以来最大规模的火箭解体事件。

分析人士认为，火箭解体产生的碎片云可能在距离地面800公里的高空漂浮数年。

美国弹弓航空航天公司战略副总裁谢弗担忧，部署在轨道上的1100颗卫星或其他物体可能与火箭碎片相撞。她预计在未来三天内，会有超过1100次距离小于五公里的碰撞。

目前中国官方和上海垣信卫星科技公司尚未就事件作出回应。已在近地轨道部署数千颗卫星的星链项目官方说，团队正密切监测火箭碎片，但预计不会对星链卫星构成重大的直接风险。

观察者网报道称，发射任务完成后，火箭末级通常会留在太空成为垃圾。但为了避免危及其他航天器，现行国际规范是火箭应在离开轨道前尽量保持完整。

长征系列火箭2022年曾发生类似的解体事件，产生超过500个碎片，招致西方国家批评。