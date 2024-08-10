赖清德：别被对岸招待拐去

（台北综合讯）台湾总统赖清德向全台宫庙主持人喊话，为了台湾安全，不要被对岸“拐”走，接受招待到中国大陆免费游玩。

综合《联合报》《自由时报》报道，赖清德星期五（8月9日）到位于台中的台湾道教总庙无极三清总道院参香祈福，全台许多宫庙代表均到场。

赖清德参拜后致词时说，他接下来要讲的话比较重，请大家不要见怪，还连问大家三次“好不好？”现场民众爽快回应“好”之后，赖清德说，对岸近年并吞台湾的企图心昭然，除了派出军机舰威胁台海，以统治、渗透吸收台湾人民，更以宗教交流为名，请一些台湾人免费去大陆游玩。台湾人民善良，接受招待后不听对方话又不好意思，这对台湾“国家安全”影响很大。

他说自己身为总统第一要务是确保“国家安全”，不要人民被“拐”走，对岸如果说要请客，大家要说不用，自己出钱，不要被招待，不然对台湾“国家安全”有影响。

赖清德也指出，共产主义是无神论，现在盖庙是为了统治，民主国家才有宗教信仰，他呼吁大家共同守护台湾。

不过，现场的宫庙主持人未必完全同意赖清德的讲话。无极三清总道院主委郑铭辉事后受访时就说，两岸交流政治归政治、宗教归宗教，台湾宗教团体去大陆接受招待，对方来台湾也是接受台方招待，两岸交流就是如此，台湾人对自己有信心，会有自己的想法。