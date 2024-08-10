传中国儿慈会河南负责人要求患儿家属陪睡 官方调查

（北京／郑州综合讯）此前被官方下令停止活动的中华儿慈会再爆丑闻，网传该机构河南负责人雷克要求患儿母亲陪睡才捐款。对此中国民政部回应称，正在对此事进行全面调查。

上周有网民爆料，中华儿童慈善基金会河南负责人、儿童紧急救助热线9958项目志愿者雷克，哄骗患儿母亲陪睡，更称陪睡一次，给一次钱，引起广泛争议。

据澎湃新闻报道，中国民政部派驻中华儿慈会工作组星期五（8月9日）说，已关注到儿慈会9958项目河南救助站负责人雷某（即雷克）涉嫌职务犯罪一事，正进行全面调查。报道称，雷某2月已被有关监察机关立案调查并采取留置措施，5月移送检察机关审查起诉。

中华儿慈会并非首次陷入丑闻。网民去年9月爆料儿慈会儿童大病紧急救助项目河北负责人柯善孝卷走千万元（人民币，下同，185万新元）救命款，后民政部介入调查，证实柯善孝确实私自向患儿家长筹集资金，称需要先“配捐”才能得到救助金，骗取患儿家长近千万元。

柯善孝因涉嫌诈骗被采取强制措施，目前案件已移送司法机关处理。今年6月，中国民政部令儿慈会停止活动三个月，将其列入社会组织严重违法失信名单，儿慈会的王姓副秘书长移送司法机关处理。

民政部工作组负责人此次回应雷克事件时也说，目前工作组正在督促指导儿慈会进行深入整改整治。

中华儿慈会成立于2010年，是具有民间色彩的全国性公募基金会，由中国民政部主管。儿慈会官网显示，截至2022年底，累计募集资金超过50亿元。