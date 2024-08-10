台民众党被爆政治献金申报不实 做假账争议延烧

（台北综合讯）台湾民众党此前被爆出竞选经费流入与民众党关系密切公司后，又被爆出三笔政治献金申报不实，引发民众党做假账的质疑。

综合台湾上报、联合新闻网报道，民众党政治献金申报中列出的三笔费用支出，款项接收方表示并未收到。三笔钱分别是民众党此前声称的，去年12月支付给时乐公司的宣传费用500万元（新台币，下同，20万4200新元）、给尼奥创意行销公司的216万4311元，及今年1月给尼奥创意的200万元，三笔总计916万4311元。

时乐公司负责人星期五（8月9日）表示，该公司在台湾总统选举期间仅承接两场造势，未承接民众党所申报的500万元宣传广告费；尼奥创意行销也表示，未收到民众党所申报的两笔款项。

民众党星期六（8月10日）发声明说，此三笔申报经查为账务处理瑕疵，将尽快补正资料。该党为发生此错误深表歉意，团队将再次全面清查账目凭证，并重新向监察院申请补正资料。柯文哲本人回应称，查证后会给大家一个交代。

民众党和柯文哲接连陷入财务疑云。本月初，台湾政治评论员吴静怡爆料称，柯文哲将选举经费通过多笔“授权”方式转进一家叫做“木可公关”的公司。

木可的地址就设在民众党中央党部所在的台玻大楼，而该公司的负责人李文娟是柯文哲竞选总部财务总管，也是柯文哲高中同学李文宗的妹妹。其中关联复杂，引发外界对民众党通过自家公司私吞竞选经费的质疑。

此外，柯文哲妻子也因为在网上透露用儿子名义开一家公司引发质疑和举报。

柯文哲本人已官司缠身。今年5月，柯文哲被告发在担任台北市长期间涉嫌贪污图利，台北地检署将其列为两起案件被告，进行初步调查。有台湾评论称，民众党和柯文哲苦心经营的廉洁形象恐将不保。