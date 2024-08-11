中国能否冲破壁垒赢得全球南方市场？

面对美国为首的西方阵营设置贸易壁垒，中国商品和投资近年来转向全球南方市场，中国也借由经贸互动扩大在发展中国家的影响力。

受访学者分析指出，世界正走向由中美各主导的两大集团对抗、分治的贸易新形态，但仍未分出胜负，中美博弈不在于出口和投资的体量，而在于谁能掌握顶层市场游戏规则的主导权。

最新一期《经济学人》刊发题为《中国企业正在赢得全球南方》的文章称，中国正通过全球化供应链和消费品，逐渐削弱跨国公司在全球南方的主导地位，西方跨国企业正拱手让出这个全球增长最快、人口最多的市场。

报道说，中国企业在全球南方的销售额已超过日本跨国公司，预计到了2030年，中国企业的销售额将超过欧洲企业，也能与美国企业并驾齐驱。

英国《金融时报》此前于2月间报道，截至2023年10月的一年内，中国对亚细安10个成员国的出口额超过对美出口额。更广泛地说，中国与一带一路国家的贸易总额，超越其与美国、欧盟和日本的贸易总额。

2008年金融危机爆发引发中美贸易摩擦后，中国在2013年提出一带一路倡议，旨在改变原有贸易格局，让中国企业不仅能从一带一路国家获得原材料，同时也开拓市场，以输出过剩产能。而“全球南方”一般指的是新兴市场国家和发展中国家的集合体。

台湾淡江大学中国一带一路研究中心执行长洪耀南向《联合早报》分析指出，中国在一带一路国家的大型基础设施建设在2016年、2017年达到高峰后陷入瓶颈，于是把一带一路市场转为中国产品的外销市场，这也是中国出口到一带一路国家的贸易总额，超过出口至美欧日贸易总额的主因。

不过，洪耀南不认为，中国已赢得全球南方，因为胜负不在于体量，而在于谁能主导顶层市场游戏规则。

他以通讯系统为例说，中国正试图强势主导全球5G发展，大量在非洲国家建设基台，以跟美国分庭抗礼，这相当于中美两大通讯系统的顶层游戏规则之争。“如果以美国为主，那手机就用安卓系统、苹果IOS系统。如果中国掌握，那就用华为鸿蒙，那又是另一套系统。”

他再以电动车为例说明，虽然中国电动车大量出口到一带一路国家，但整体而言，中国主导的电动车还没有完全取代美日主导的燃油车。“两种车子的体制还处在竞争阶段，还没有分出胜负”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江向本报分析指出，虽然一带一路促进了中国与发展中国家的贸易，但也凸显一个问题，那就是全球南方国家或发展中国家的市场规模有限，当地中产阶级短期内估计不会出现，“不太可能自然地消化中国要转移的贸易量”。

而且，当中国的产品在这些发展中国家或新兴国家的市场占有率提升时，就可能在当地引发反弹，“这个现象在东南亚已经看到了”。

印度尼西亚贸易部长祖尔基弗里6月底说，印尼将对从中国进口的产品，从鞋类、服装到陶瓷等，征收100%至200%关税，以确保本土企业可以生存。他说，中国与西方国家的贸易战导致中国产品供应过剩，于是部分产品倾销到印尼等其他市场。

中国人民大学国际关系学院教授王义桅则分析称，中国与全球南方和一带一路国家的贸易占比提升，是因为全球南方国家、一带一路国家当下的发展阶段，类似于中国早年改革开放的初期或中期，与中国目前的经贸关系有很强的互补性，也具备很大的市场潜力。

他说，美国以国家利益为优先，欧洲则危机不断、自顾不暇，所以美欧都没有兑现对发展中国家的承诺，如气候变化技术转让等，而且发达国家200多年前的工业化经验也比较陈旧了。反观中国，不仅成功脱贫，在数字经济、跨境电商等方面也跟美国并驾齐驱，中国模式和经验对发展中国家反而更鲜活，“中国的影响力自然也上升”。

中美经贸博弈持续，未来是否会形成两套贸易体系，一套以美国为主的七大工业国主导，另一套由中国带领全球南方？

王义桅认为，有可能形成两个双循环体系，而非两个分割的、对立的体系。“中国既跟发达国家，也跟全球南方国家循环，而非零和博弈关系。”

他说，中国高端产品主要卖到欧美和新兴国家，低端如工业制成品和机械卖到发展中国家，所以中国跟发达国家、发展中国家的贸易含金量和结构，仍存在差异。

洪耀南则说，中美贸易战之后，世界就进入两个集团对抗的贸易分治新形态，短期内不会泾渭分明地切割成两个市场，比如台湾选择跟美国站在一起，但台湾产品也出口到中国大陆，但整体上“确实有朝向两个市场分开的趋势”。

洪耀南说，长期而言，将取决于中国能否落实“中国标准2035”的目标，也就是2035年在科技通讯等方面成为国际标准的主导者，“如果中国标准能成为国际标准，那就会形成两套系统”。