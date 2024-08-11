菲越加强合作 学者：两国或排除中国进行海上划界谈判

在与越南举行了史上首次海警联合演习后，菲律宾海岸警卫队称将派遣一艘舰艇前往越南，联合开展更多的海上行动。对于菲越两国强化合作，中国官方至今仅低调回应。

受访学者认为，菲越两国相关合作明显针对中国，且只会逐步加强；中国反应较为克制，主要是因为越南。

菲律宾海岸警卫队星期五（8月9日）晚上在社交媒体脸书上发表声明称，将对越南派遣海岸警卫队舰艇前往马尼拉进行首次港口访问的“善意姿态”予以回报，计划在今年晚些时候派遣一艘舰艇前往越南，以加强双方持续合作，进一步测试海上执法和搜救行动的协作能力。

菲越两国海警星期五举行了史上首次联合演习，内容包括消防、救援和医疗响应模拟演练等。

两国与中国在南中国海都有主权纠纷，尽管如此，菲律宾海岸警卫队发言人巴利洛说，演习表明两国可以合作。

越通社的报道则说，联合演习重申了越南党和国家在促进经济发展的同时维护主权、确保安全和维持国家海域秩序的一贯政策。

菲律宾总统小马可斯今年1月曾访问越南，两国同意加强海警合作。越南6月份提出与菲律宾就重叠的海洋主张举行会谈。7月份，菲律宾和越南分别向联合国提出对扩展大陆架的主权要求，以承认他们在南中国海200海里专属经济区以外的权利。

对于菲越海警演习，中国官方仅有国防部在7月25日的例行记者会上应询时不点名称，有关国家间的军事合作不应针对第三方或损害第三方利益，不应损害地区国家间的互信或破坏地区和平稳定。

中国官媒对菲越海警演习报道寥寥，《环球时报》星期六（8月10日）刊文称，西方认为菲越演习剑指中国是“过度解读”，并引述专家称菲越军事合作是“两个主权国家之间的正常行为”，“并不直接与海上争议问题相关”。

但据路透社8月5日引述一家南中国海问题研究机构的消息报道，解放军一架“无侦-10”侦察攻击型无人机8月2日曾从海南岛起飞，沿着越南海岸线一直飞行到越南南部的芽庄才返回海南。据报道，这是该研究机构多年来首次发现中方的此类行动。

中国智库“南海战略态势感知计划”主任胡波对《联合早报》分析，越南与菲律宾毫无疑问会在南中国海问题上加强合作，甚至不排除两国按照南中国海仲裁案2016年的裁决结果进行划界谈判的可能性。

一名不愿具名的中国学者则说，中国与菲律宾之间的海上摩擦不断，对彼此的态度都很强硬，菲越两国海警这次联合演习和加强合作，中国的反应却相对克制，主要是因为越南。

中越关系特殊，中国国家主席习近平去年12月访问越南时便宣布两国携手构建具有战略意义的中越命运共同体，被视为发出中越共同推进社会主义事业发展、壮大世界社会主义力量的信号。越南领导层因越共中央总书记阮富仲7月去世出现人事变动后，中国也在关注越南外交政策是否会有所调整。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院访问研究员阮清江接受英国广播公司访问时认为，越南无意卷入与大国的冲突当中，将继续以“不介入大国博弈”但“战略自主”为基本立场，在维护国家利益的同时与所有邻国建立友好关系。

另一方面，据法新社报道，菲律宾军方星期六发表声明强烈谴责中国空军两架军机在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）采取“危险的挑衅行动”，称中国战斗机在一架进行海上巡逻的菲空军螺旋桨飞机的航道上进行了危险机动并投掷了照明弹。

对于菲方最新指控，解放军南部战区当天回应称，是菲律宾空军一架NC-212型机不顾中方反复警告，执意非法闯入中国黄岩岛空域，干扰中国正常演训活动在先。