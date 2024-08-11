张文宏：冠病呈阶段性波动 严重程度已较稳定

（上海/北京综合讯）巴黎奥运会超过40名运动员感染冠病，中国上月冠病病例也有所上升，冠病再度成为中国网民关注话题。中国传染病医学中心主任张文宏说，冠病感染呈阶段性波动，其严重程度已维持较为稳定的状态。

综合第一财经和《南方都市报》报道，针对中国和全球近期上升的冠病人数，张文宏星期六（8月10日）说，从全球范围来看，冠病感染波动都呈现以半年为一周期的交替，并逐渐成为中国阶段性流行的呼吸道疾病。

世界卫生组织流行病和全球大流行预备和预防部门代主任范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）星期二（6日）说，来自84个国家的数据显示，导致冠病的严重急性呼吸综合征冠状病毒2（Sars-CoV-2）阳性检测比例，已连续数周呈上升趋势，他并提醒各国需要加强应对措施。

中国传染病医学中心监测平台对冠病奥密克戎毒株的变异与波动监测显示，自6月上旬起逐渐检出冠病XDV.1和KP.2变异株后，XDV.1的比例逐渐上升至40至50%，但这些变异株未引起重症病例升高。

张文宏解释说，流行的主要原因为毒株变异和阶段性免疫屏障衰减的交叉混合导致。随着毒株的不断变异和免疫屏障的阶段性衰减，冠病已与流行性感冒等呼吸道传染性疾病类似。

张文宏还说，本轮冠病感染虽处于上升阶段，但整体趋势显示，感染整体就诊人数相较于去年秋冬季高峰存在一定程度的降低，医院就诊需要吸氧等呼吸支持治疗的比例也没有升高，因此不会对当前的医疗资源和人群造成严重的疾病负担。

此外，“上海网络辟谣”公号星期日（11日）发布消息说，有网民在朋友圈转发“华山医院已经腾出5号楼，专门收治新冠病人”等信息，也是复旦大学附属华山医院感染科主任的张文宏对此辟谣。

“华山感染”公号星期六上午发布文章，张文宏在文中重申，6月上旬起逐渐检出有的变异株占比上升，但未引起重症病例升高。