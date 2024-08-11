今年多地打击殡葬贪腐至少18人被查

（北京综合讯）中国上周曝出大规模尸体盗卖案震惊舆论，相关话题随即被官方噤声。但有中国媒体后续报道指出，在中共中纪委今年持续对惩治“蝇贪蚁腐”保持高压态势下，多地曾部署专项行动打击殡葬贪腐，最少18人被调查。

北京律师易胜华上星期三（8月7日）披露中国盗卖尸体的黑色产业链，山西奥瑞生物材料公司被指涉嫌安插人手进入四家殡仪馆火化场，盗取4000多具尸体，直接在火化场内剔除尸肉，取骨交给奥瑞，用以制造骨材卖给各地医疗机构。案件涉及多达75名被告，涉案金额达3.8亿元（人民币，下同，7000万新元）。

案情一经曝光，在中国引发舆论哗然。但有关案件的报道，从星期四（8日）晚间起在中国互联网上开始消失。

《中国新闻周刊》星期六（10日）则刊发报道称，今年年初至今，安徽、广东、吉林、江西、四川、辽宁、江苏、云南等多省份均发布涉殡仪馆、殡葬管理所人员被查的消息，涉案殡仪馆多为事业单位。

据不完全统计，至少12名殡仪馆馆长、副馆长或原馆长被查；另有六名县殡葬管理所所长、副所长或原所长也被查。

报道称，被查人员中，多人长期从事殡葬业。其中，今年5月被查的四川省达州市渠县康融实业公司总经理杨涛，原先从事殡葬30余年，曾任渠县殡葬管理所所长兼殡仪馆馆长等职，2021年才转战企业。

加入康融实业公司前，杨涛曾担任渠县安瑞殡葬服务公司总经理、董事长。天眼查显示，安瑞殡葬服务公司是国企，经营范围包括殡葬服务、殡葬设施经营、殡仪用品销售等，背后实际控制人是达州市国资委。

在殡葬领域工作逾40年、曾担任一家殡仪馆馆长的蒋震（化名）指出，殡仪馆馆长负责一切人、财、物，还有订货权；订谁的货、订多少台，馆长的话语权分量极重。

蒋震透露，殡葬用品进入殡仪馆时，若要让殡仪馆采购厂家产品，厂家都需要“进贡”。如何定价也是猫腻之一，馆长和厂家联手将殡葬用品生产成本做高，获取高额收益。

蒋震也指出，目前殡仪馆采购殡葬用品的招标程序往往形同虚设，几乎都是内定。产品好价格低的殡葬用品未必能进入到殡仪馆的销售货架上，火化炉等设备价差更高达数十万至上百万。殡仪馆基建工程及各项维修也都是捞钱的途径。

北京廉政法治协同创新基地主任彭新林分析，从公布案例看，殡仪馆馆长腐败多涉及殡葬用品回扣、设备采购，开具虚假火化证等方面。

彭新林表示，查处殡仪馆馆长、殡葬管理所所长等蝇贪蚁腐，是纪检监察部门在整治涉及民生领域的腐败和不正之风。相比省部级“老虎”，民众对蝇贪蚁腐更有切肤之痛；殡葬领域的腐败危害在于啃食民众安全感，损害中共和政府公信力，败坏公序良俗和社会风气。