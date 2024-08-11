文远知行赴美上市 筹资逾4亿美元

（广州综合讯）美国准备在自动驾驶领域加大对中国限制之际，总部位于广州的自动驾驶公司文远知行将赴美上市，首次公开募股（IPO）金额高达4.4亿美元（5.8亿新元），有望成为2021年以来中国在美上市规模最大的IPO。

综合彭博社、路透社、第一财经报道，文远知行上星期五（8月9日）说，将寻求高达50.2亿美元的IPO估值。相关文件显示，文远知行将发行645万股美国存托股票，每股发行价为15.50至18.50美元。

据文远知行官网，该公司成立于2017年，已在全球七个国家的30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，拥有中国、新加坡、美国、阿联酋四地自动驾驶牌照。文远知行获得了SMRT和新加坡公司K3 Ventures的投资，今年6月开始在新加坡运营无人驾驶小巴和清道车。

自成立以来，文远知行一直未盈利，在过去三年亏损逾13亿元人民币（2.4亿新元）。有业内人士告诉第一财经：“自动驾驶技术公司要实现大规模的商业化，仍然存在很大挑战，短期内仍免不了亏损，这可能也是公司寻求上市融资的原因。”

与此同时，美国正准备扩大与中国在自动驾驶方面的对抗。有消息人士预计，未来几个星期，美国商务部将提议禁止在自动驾驶和联网汽车中使用中国软件。

中国公司赴美上市的节奏近年大幅放缓。中国网约车巨头滴滴在2021年赴美上市，引起中国加强对拥有敏感数据的公司境外上市的监管。

文远知行是今年第二家寻求在美国上市的大型中国公司。今年5月，中国车企吉利旗下高端电动汽车品牌极氪在纽约证券交易所上市，募资4.41亿美元，其股票目前的交易价格比发行价低35.6%。