抗衡Temu低价策略 亚马逊积极吸引中国卖家进驻

（上海／东京综合讯）美国电商巨头亚马逊近期在中国加快争取卖家的步伐，希望增加具有价格竞争力的商品，以对抗以低价为优势的中国电商Temu等对手。

亚马逊过去数年持续在中国减少面向普通消费者的业务，2019年关闭在中国国内的电商服务，近期还结束电子书服务kindle。不过，亚马逊今年加强开拓中国卖家，作为境外电商商品供应地；其中国区副总裁邱胜今年5月已预告，年内将举行数十次活动、对象涵盖数千名卖家。

据日经中文网星期五（8月9日）报道，亚马逊7月底才在深圳举办面向电商卖家的活动，推动中国品牌走向世界，还大力吸引没有出口或品牌打造经验的企业，让他们利用亚马逊的物流网等资源向全球消费者推销商品。

亚马逊今年也在湖北省会武汉、河南省会郑州新设办事处，争取与地方工厂等中小卖家开展新合作。

亚马逊近年在美国被中国系电商卷入价格战，销售竞争日益激烈。亚马逊上月中举办为期两天的夏季大型促销活动“Prime Day”，中国拼多多旗下的电商平台Temu也发起价格战，与亚马逊争夺消费者。

Temu2022年才在美国启动业务。美国伯恩斯坦研究公司分析称，今年Temu在美国的流通总额达到170亿美元（225亿新元）规模，月度用户也达到5000万人左右。

美国调查公司Global Wireless Solutions数据显示，去年美国消费者每天使用亚马逊应用的时间为11分钟；Temu则长达22分钟。Temu通过频繁发放优惠券来吸引年轻消费者，已成为亚马逊不可忽视的竞争对手。

亚马逊今年第二季财报显示线上销售成长减缓，执行长贾西8月1日在财报说明会上指出，消费者正寻找更便宜的购买选项。为增加低价商品的种类，中国卖家就成为重要的供应商。

与此同时，中国内需增长乏力，也寻求扩大跨境电商的出口。中国海关总署数据显示，中国去年跨境电商的出口额达到2617亿美元，同比增至2.8倍。按目的地来看，美国最多，占到37％。