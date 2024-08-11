中国政府要加快经济全面绿色转型　2030年节能环保产业规模要达到15万亿元人民币

（北京综合讯）中国政府印发文件部署加快经济社会发展全面绿色转型，提出到2030年节能环保产业规模要达到约15万亿元（人民币，下同，约2.77万亿新元）的目标。

据新华社报道，中共中央、中国国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，星期天（8月11日）正式对外发布。

针对不同领域，《意见》提出多个量化目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。

据中国工业和信息化部的数据，中国2022年的节能环保产业产值已超8万亿元，意味着在未来六年内计划增加近一倍规模。

中国国家发展和改革委员会官员说，出台《意见》的背景，在于中国绿色转型仍面临不少困难挑战。“能源结构偏煤、产业结构偏重、环境约束偏紧的国情没有改变，化石能源和传统产业占比仍然较高。”

《意见》中三次提及中国近年备受外界关注的新能源汽车产业，称要“大力推广新能源汽车”：推动城市公共服务车辆电动化替代；到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流；开展新能源汽车下乡活动，以扩大绿色能源消费。

央视新闻称，这是中共二十届三中全会后公布的“第一份抓改革、抓落实的中央文件”。