广西德天瀑布景区魔毯项目故障致一死60伤

（南宁综合讯）中国广西壮族自治区德天瀑布景区魔毯项目上星期六发生故障，造成一人死亡，60人受伤。

综合广西日报、新京报、极目新闻报道，德天瀑布景区登高观瀑魔毯项目上星期六（8月10日）下午1时56分发生故障，造成一名游客死亡，60名游客受伤。截至星期天（11日）下午2时，一名重伤人员生命体征平稳，三名轻微伤者经急诊简易处置后已离院，其余轻伤人员病情稳定。

有目击者称，事发时他在楼梯转角处，听到很多人发出惊叫声。“魔毯设备可能卡住了，从底下不停往上转，有人被卡住，有游客胳膊上皮都掉了。”

目前，德天瀑布景区登高观瀑魔毯项目已停止运营，事故原因调查正在进行。

报道称，所谓“魔毯”，是指两边有围挡的传送带，跟自动人行道、货物传送带等原理基本相同。魔毯的造价比缆车便宜，近年来开始出现在中国不少自然观光景区。

有魔毯生产销售厂家说，如果魔毯上人员太多又有坡度，皮带就可能断裂，坐在上面的人员只能被动顺着转轴往下滑，形成挤压、踩踏事件。

德天瀑布的魔毯项目在2023年1月也曾发生过故障，造成人员受伤。景区当时回应称，伤者送医无大碍，设施修了两个小时后已正常运营。今年6月，涉事项目还停运近一个月，进行维护保养，直到7月7日才恢复运营。

报道称，中国不少景区近年热衷于建设这类大型设施，以招揽更多游客。但这类设施的风险也更高，导致安全事故频发。