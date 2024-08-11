广西德天瀑布景区魔毯项目故障致一死60伤

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发布 / 2024年8月11日 11:18 PM
图为游客平时在广西德天瀑布景区魔毯项目登高观赏瀑布美景的情形。（来源：德天跨国瀑布微信公众号）
图为游客平时在广西德天瀑布景区魔毯项目登高观赏瀑布美景的情形。（来源：德天跨国瀑布微信公众号）

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（南宁综合讯）中国广西壮族自治区德天瀑布景区魔毯项目上星期六发生故障，造成一人死亡，60人受伤。

综合广西日报、新京报、极目新闻报道，德天瀑布景区登高观瀑魔毯项目上星期六（8月10日）下午1时56分发生故障，造成一名游客死亡，60名游客受伤。截至星期天（11日）下午2时，一名重伤人员生命体征平稳，三名轻微伤者经急诊简易处置后已离院，其余轻伤人员病情稳定。

有目击者称，事发时他在楼梯转角处，听到很多人发出惊叫声。“魔毯设备可能卡住了，从底下不停往上转，有人被卡住，有游客胳膊上皮都掉了。”

目前，德天瀑布景区登高观瀑魔毯项目已停止运营，事故原因调查正在进行。

报道称，所谓“魔毯”，是指两边有围挡的传送带，跟自动人行道、货物传送带等原理基本相同。魔毯的造价比缆车便宜，近年来开始出现在中国不少自然观光景区。

有魔毯生产销售厂家说，如果魔毯上人员太多又有坡度，皮带就可能断裂，坐在上面的人员只能被动顺着转轴往下滑，形成挤压、踩踏事件。

德天瀑布的魔毯项目在2023年1月也曾发生过故障，造成人员受伤。景区当时回应称，伤者送医无大碍，设施修了两个小时后已正常运营。今年6月，涉事项目还停运近一个月，进行维护保养，直到7月7日才恢复运营。

报道称，中国不少景区近年热衷于建设这类大型设施，以招揽更多游客。但这类设施的风险也更高，导致安全事故频发。

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