民众党称政治献金假账是因会计师漏报

台湾民众党主席柯文哲近期陷入总统大选政治献金假账疑云，时任竞选副总干事陈智菡星期一（8月12日）强调，经调查，是会计师擅自将漏报金额约新台币1817万余元（下同，约80万新元），自行调节至相关厂商账目，且未告知竞选团队。柯文哲则强调，所有竞选支出都有凭证，没有跑到任何人口袋。

台湾监察院7月18日在政治献金公开查阅平台公布2024总统候选人申报的会计报告书后，曾为民众党籍的台湾政治评论员吴静怡8月初揭露，柯文哲方面将多笔政治献金通过“授权”名目，转入木可公关公司。

而木可公关公司现任董事长，就是柯文哲竞选总部财务长李文宗的妹妹李文娟。

与柯文哲竞选总干事黄珊珊关系密切的时乐股份有限公司、尼奥创意行销有限公司负责人戴利玲，上星期也发出声明表示，并未收到民众党向监察院申报的916万元支出。

自此之后，民众党才坦承申报账务有瑕疵，将启动调查。

柯文哲星期一下午偕同黄珊珊、李文宗以及陈智菡举行记者会，说明内部调查结果。在记者会开始前，木可公司发布书面声明，表示为避免争议延续，公司即刻暂停运作，并依法进行清算。

陈智菡首先提出，经调查后发现，共有17笔漏报、误报，原因是当时竞选总部委托的会计师端木正因时间来不及，擅自将漏报金额约1817万余元，自行调节至时乐、尼奥与木可等公司，且未告知竞选团队，将追究会计师责任。

柯文哲则表示，对于政治献金申报资料错误，他也感到相当紧张；经调查所有竞选支出都有凭证，没有跑到任何人口袋，是因为业务外包，有人便宜行事，才造成错误。

他强调，会用最快速度向监察院补正资料，民众党也会从错误中学习，用最高标准要求自己。

有媒体追问，柯文哲妻子陈佩琪自爆开人头公司，目的是要开“小草咖啡栈”，备选2028。柯文哲首度回应说，选举完后觉得组织是民众党弱项，所以有一个全国性的小草咖啡连锁计划，但讨论到现在还没做，事实就是这样而已。

整起事件核心人物之一的李文宗，则在现场向民众党支持者、合作厂商鞠躬道歉，并强调造成党声誉伤害，将自请处分，完全接受党给予最严厉处罚。

关于涉入账务问题的会计师端木正曾任民众党中央委员，黄珊珊应询时说，竞选总部是去年7月跟端木正签约，当时端木正未有任何党职；虽然他在今年3月递补中央委员，但没多久就因个人因素请辞，未参与党务运作。

面对民众党的指控，端木正所属的精华会计师事务所发布声明，强调该所会计师提供的签证服务，均依法令规定处理，相信监察院及检察署必能详尽调查相关证据并厘清真相，以还会计师清白。

对此，陈智菡当天傍晚在媒体群组发布声明，指周末共同查账时，端木正亲口承认擅自“调节差额”。希望端木正诚实为上，清楚向监察院、检察署等单位详尽说明，善尽会计师责任，并还柯文哲竞选团队清白。

另外，柯文哲的记者会进行到一半也发生意外插曲。有独派人士不满想进到场内，却遭到民众党工作人员驱离，一直高喊“警察保护我”，离场时又高呼“柯文哲一家都是贼”。

针对柯文哲政治献金案，台北地方检察署当天上午已主动分他字案，由检肃黑金专组检察官唐仲庆侦办，厘清案情。所谓他字案，是当检方认定有犯罪嫌疑，但犯罪事实与犯罪行为人之一不明确、或二者均不明确时，列为他字案。