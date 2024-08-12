学者：塌方式腐败从资源行业扩散到行政领域 反腐制度化迫在眉睫

中国持续高压反腐下，多地出现官员集中落马的塌方式腐败。受访学者指出，这一现象从资源行业扩散到行政领域，凸显反腐制度化迫在眉睫。

中共河北省纪委监委网站星期天（8月11日）晚间通报，唐山市委常委、宣传部部长李丽和河北省委统战部常务副部长和春军涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，今年54岁的李丽是唐山人，曾任唐山市粮食局局长、市委组织部常务副部长等职。56岁的和春军则长期在唐山工作，2017年出任唐山市人大常委会副主任，2020年转任沧州市常务副市长，去年升任河北省委统战部常务副部长。

河北省纪委监委网站显示，包括上述两人在内，4月5日以来唐山市已有10名省管干部落马。光是唐山市人大常委会就有三人被查，分别是原主任郭彦洪、主任杨洁和副主任李贵富。

此外，唐山市副市长李建忠、副市长郝志军、曹妃甸区委书记侯旭、唐山师范学院原党委书记孙贵石，以及长期在唐山工作的河北省发改委副主任韩国强，也是过去四个月内落马的唐山相关干部。

广东惠州原市委书记陈奕威三周前被查后，网民也发现2016年和他同届的惠州市委领导班子，10名常委中已有七人落马。包括曾任惠州市长的麦教猛、惠州原市委秘书长范中杰、原纪委书记阎宝璋、原政法委书记李敏等。

值得一提的是，陈奕威在2011年至2013年间担任惠州市长；他的前任李汝求和继任者麦教猛都先后被查，使得惠州市长成为“高风险岗位”。

无独有偶，本月6日官宣被查的贵州省贵阳市长马宁宇，也是贵阳市连续第四任落马的市长。2011年起相继出任贵阳市长的李再勇、刘文新和陈晏，分别于去年3月、前年10月和今年3月被查。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时指出，塌方式腐败从金融和能源等资源行业扩散到地方行政领域，落马官员还呈年轻化趋势，表明反腐工作依然任重道远。

今年48岁的马宁宇，是中国27个省会城市中最年轻的市长，也是清华大学博士出身的高学历官员。唐任伍分析，他在贵阳市长职位上落马，可能与当地近年来上马大批基建工程，市长掌握主要资源配置权有关。

上月公布的中共二十届三中全会《决定》提出，着力铲除腐败滋生的土壤和条件，健全不正之风和腐败问题同查同治机制，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域腐败。

唐任伍说，中共十八大以来的高压反腐已持续12年，力度不可谓不大；但落马干部越抓越多，“前腐后继”日益严重，说明反腐工作仍需进一步制度化。“譬如引进官员财产公开制，加强公众监督，堵住制度漏洞，才能防止更多本可以大有作为的年轻干部被腐蚀。”