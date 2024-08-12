澳门将在10月13日举行行政长官选举

（澳门/香港综合讯）澳门官方星期一（8月12日）公告，澳门行政长官贺一诚颁布行政命令，决定在今年10月13日举行第六届行政长官选举。

澳门特区政府官网星期一也刊登了另一项行政长官批示，每一名行政长官候选人的竞选活动开支，限额是643万9000多澳门元（106万新元）。

澳门行政长官是由四个界别共400名委员组成的行政长官选举委员会投票选出，再由中国中央政府任命，任期五年，可连任一次。

行政长官选举委员选举在星期天（11日）结束。据网媒“香港01”报道，此次选举共有348名候选人竞逐344席，选举管理委员会星期天晚公布初步点票结果，总投票率是88.12%，有效票共5346张，有效票率96.83%，白票18张、废票157张。

行政长官选委选举总核算委员会星期一公布核算结果，有一张废票转为有效票，即有效票共5347张，有效票率96.85%。

本次行政长官选举委员选举的总投票人数和总体投票率创历届新高，当选人平均年龄较上一届年轻，有120多人是首次参选。

澳门尚未公布第六届行政长官选举提名期；上届2019年澳门行政长官选举在8月25日举行，选举候选人的提名期为当年的7月8日至7月23日，即选举日前48天开展提名期。

现任澳门特首贺一诚至今仍未公布会否竞逐连任。