中国官方首次系统部署绿色转型 分析：新能源车为绿色经济重中之重

中国官方发布文件首次从国家层面对全面绿色转型作出系统部署，分析认为，这凸显绿色经济对国家发展的重要性，同时为绿色产业发展制定量化指标，其中新能源汽车是重中之重。

据新华社消息，中共中央、国务院星期天（8月11日）发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（简称《意见》），针对区域格局、产业结构、能源、交通运输、城乡建设发展等领域，设立33项具体目标。

这些目标包括，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元人民币（2.7万亿新元）左右，非化石能源消费比重提高到25%左右，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹接受《联合早报》采访时说，《意见》在三中全会决定后发布，首先为中国绿色产业的发展制定了一些量化的目标。

上个月公布的决定要求健全绿色低碳发展机制，扎实推进绿色低碳发展。此前，中国在2022年制定“双碳”目标，承诺到2030年实现二氧化碳排放达峰，2060年实现碳中和。

中国目前是世界上最大的能源消费国和碳排放国，去年煤炭消费量占能源消费总量的55.3%，二氧化碳排放量约占全球排放量的三分之一。

余虹指出，《意见》出台凸显绿色经济在中国发展整个部署中的重要性，“要实现‘双碳’目标，中国经济、中国能源都必须实现绿色低碳转型”。

此外，《意见》也专门提到大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代，加快淘汰老旧运输工具，到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。

余虹解读，官方强调推广新能源汽车，并使用“主流”的字眼，可以期待政府还会通过一些扶持政策来支持该行业的发展。

在欧美国家对中国新能源汽车征收关税的背景下，余虹认为，中国官方下一步要转向国内，以推动新能源车下乡、城市公共服务车辆电动化替代等方式，通过提高新能源车在国内的销量，来进一步强化和维持中国新能源车产业的竞争力。

《意见》还首次提出积极扩大绿色消费，优化政府绿色采购政策，鼓励企业采取“以旧换新”等方式，引导消费者购买绿色产品。

受官方加快削减碳排放的消息提振，多只环保股在《意见》发布后的首个交易日（8月12日）上涨，永清环保、神雾节能涨停，单日涨幅分别高达20%和10%。