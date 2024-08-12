金牌数追平禁药问题互杠 奥运反映中美激烈地缘政治竞争

中国在巴黎奥运会摘下40枚金牌，创下参加境外奥运会以来最佳战绩，在金牌数上首次与美国持平。美国学者撰文分析称，中国在奥运会上的崛起，反映中国作为美国21世纪中最重要的地缘政治对手，几乎全方位崛起。

美国凭借女子篮球赛一分之差气走法国夺金，惊险追平中国金牌数，并凭银牌比中国多出17枚的优势，在奖牌榜上排在中国之上。美国的奖牌总数达126枚，同样居首。

中国自1984年洛杉矶奥运会实现金牌“零的突破”后，40年来不断缩小与美国的金牌数差距。在洛杉矶奥运会中，中美的金牌数差距为68枚。2008年北京奥运会，中国凭主场之利在金牌数上超越美国。

上届东京奥运会，中国只比美国少一枚金牌，本届奥运金牌数与美国持平。不少中国大陆网民还在社媒平台上自制奖牌榜“自嗨”，自行把香港及代表台湾的中华台北队奖牌计算在内，称中国金牌数赢美国。

中共中央、中国国务院8月11日向奥运会中国体育代表团致贺电，称中国体育健儿“实现了运动成绩和精神文明双丰收”，“书写了中国体育昂扬奋进的崭新篇章”。

中共高层也称，中国运动员在本届奥运会上坚持拿“道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌”，意在反击美国舆论与政治人物指责中国泳手涉嫌使用兴奋剂。中国国家体育总局副局长刘国永也说，中国在巴黎奥运会实现兴奋剂问题“零出现”目标，也赢得对美国兴奋剂斗争的阶段性胜利。

中美虽在金牌数之争咬得紧，但双方其实各在擅长的项目冲击金牌，惟在游泳赛直面对决，且备受关注。中国飞鱼潘展乐赢得百米自由泳金牌，以及男子4×100米混合泳接力队打破美国长期垄断夺金，都被中国舆论视为回怼美国，十分解气。

事缘在本届奥运会开幕前，《纽约时报》报道称，23名中国游泳运动员在上届东京奥运会前药检呈阳性，但仍获准参赛。中国称检测阳性是因食品污染造成，世界反兴奋剂机构采纳这一结论。中国以美国田径选手奈顿今年3月26日被查出呈类固醇阳性，但仍获准参加本届奥运会赛事为例，反批美国持双重标准。

中美在兴奋剂问题上互杠，以及中国奥运会金牌数与美国扯平，被两国部分舆论看作是中美战略竞争的直接反射，类似于冷战时期美苏较量。

知名地缘政治学家、哈佛大学肯尼迪政府学院创始人艾利森教授（Graham Allison）在最新一期美国媒体《国家利益》撰文称，中国不仅在奥运赛场上从无名小卒成长为美国主要竞争对手，也在经济、科技、军事等几乎所有其他领域迅速崛起，堪称美国“全方位旗鼓相当的竞争对手”。

他忆起在2020年与哈佛学者为政府准备系列报告，探讨美中在五个核心领域竞争：经济、技术、军事、外交和意识形态。他说：“每份报告的基本结论都一样：一个本世纪初我们在后视镜里都看不见的国家，如今与我们并驾齐驱，某些时候甚至跑到了前面。”

艾利森认为，中国迅速崛起正在挑战美国在全球等级秩序中的既有地位，这是典型的修昔底德式竞争，而大多数修昔底德式竞争都以战争告终。但他也说，中美经济紧密纠缠，两国无法轻易撼动彼此，两国找到竞争又合作的关系并非不可能。

接受《联合早报》采访的南京大学国际关系学院执行院长朱锋持不同观点。他说，中国确实在崛起，但奥运会不应被看成是中美战略竞争场合，而是“人民外交”平台。

朱锋说，兴奋剂问题要避免政治化，其核心是规则问题，关乎的是国际体育规则如何在国际奥委会出台的治理框架下，能够有效落实与执行。