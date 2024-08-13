【东谈西论】巴黎奥运折射中美角力

经历了一番纷纷扰扰，2024年巴黎奥运在当地时间星期天落下帷幕。

全球运动员一同经历了16天的拼搏、激情、欢笑与泪水。最终，金牌榜上出现了一个史无前例的成绩——中国和美国各自摘下40枚金牌，并列金牌榜第一名。

提出修昔底德陷阱的美国哈佛大学教授艾莉森上星期撰文指出，奥运会反映了中国作为美国最重要的地缘政治对手的几乎全方位的崛起。

巴黎奥运是当前全球地缘政治的折射吗？中美在巴黎奥运期间争议不休的禁药问题到底谁是谁非？这些争议会不会延续到2028年的洛杉矶奥运会？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和《联合早报》驻北京的记者于泽远详细解析。

精彩片段

《联合早报》驻北京的记者于泽远：中国的舆论历来不把体育单纯地看成是体育项目的比赛。体育不仅仅是体育，也是综合国力的反映。从综合国力的角度讲，中国进入新世纪后，在奥运会赛场上的成绩一直比较稳定，这与这几十年来处在上升和崛起的道路之上、综合国力不断稳步提升的大背景是密不可分的。

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