被扣逾40天后 大陆释放澎湖籍渔船四名船员

（北京／台北综合讯）被扣押逾40天后，中国大陆星期二（8月13日）宣布释放澎湖籍渔船四名船员不予追究，但船长和渔船须待裁决确定后才能释放。

澎湖籍“大进满88号”在7月2日大陆伏季休渔期间，到金门附近水域捕捞时遭大陆海警船登检，洪姓船长、丁姓船员及三名印度尼西亚渔工共五人被带往泉州围头港留置41天。

据“中国海警”微信公众号通报，渔船船员共五人，载有渔获物1335斤，当局以涉嫌非法捕捞水产品立案侦办。其中，丁某等四人经查违法情事轻微，不予追究刑责，于星期二返回台湾，另一名涉案人员仍在调查中。

综合《中国时报》等台媒报道，负责案件斡旋的两岸交流协会理事长陈双全说，四名船员原则上按照船长指令行事，因此没抵触法律，但洪姓船长和船只须待裁罚确定后才能获释，确切罚则和释放日期尚未明朗。

获释的四名船员星期二早上11时已由大陆渔船护送至海峡中线，交由大进满船队的“大进满96号”接驳。原定四名船员将与其他船员继续在海上作业，但在泉州台办要求下，他们最快星期二深夜就会返抵澎湖。

大进满88号被扣押，恰逢两岸关系因金厦水域翻船案升温。直到翻船案、胡姓钓客被扣押案相继解决后，大进满88号的后续处理才在两岸交流协会等多方斡旋下迎来曙光。