越共总书记苏林据报18日访华

（河内综合讯）越南最高领导人苏林据报将在下周访问中国，这是他在8月初获推举为越共总书记后的首次出访。

路透社星期一（8月12日）引述两名越南官员和一名驻河内外交官报道，苏林计划在来临星期天（8月18日）抵达中国。他将在两天的访问中与中国国家主席习近平及其他官员会面。

中越官方尚未正式宣布此次访问，两国外交部也均未回复路透社的置评请求。

路透社报道指出，中越两国在南中国海问题上偶尔发生冲突，但两国的经贸关系已相当成熟，苏林接任越共总书记后的首访就选择中国，彰显这两个邻国之间的密切关系。

阮富仲7月中去世后，67岁的苏林在8月3日获推举为越共总书记。也是中共总书记的习近平在贺电中说，他愿同苏林“一道引领中越命运共同体建设走深走实，共同弘扬传统友谊，巩固政治互信，深化战略沟通，推动务实合作，为两国人民带来更多福祉”。

《外交学者》（The Diplomat）在星期二（8月13日）的文章中指出，苏林选择中国作为首次外访目的地并不让人意外。中国是首个与越南建立全面战略伙伴关系的国家（2008年），且新任越共总书记通常会将中国作为首个外访国。

文章说，在越南外交关系日益多元化的背景下，苏林访华将向中国领导人重申河内对中越关系的高度重视，同时表明越南不会对中国构成威胁。