中美高级经济官员本周上海举行会议

（上海综合讯）中美贸易紧张局势升温之际，两国高级经济官员本周将在上海举行会议。这也是中共二十届三中全会结束后，中美官员首次会面。

综合彭博社和法新社报道，美国财政部发言人介绍，中美金融工作组本轮会议将于星期四（8月15日）至星期五（16日）举行，重点讨论宏观经济、金融稳定、国际货币基金组织（IMF）治理、资本市场以及打击芬太尼等议题。

美国代表团由财政部负责国际金融事务的助理部长奈曼（Brent Neiman）率领，他将同中国人民银行副行长宣昌能共同主持此次会议。其他成员包括财政部、美联储和证券交易委员会的官员。财政部副部长梁内利（Nellie Liang）也在其中，她此前供职美联储时曾是金融稳定方面的专家。

奈曼透露，本轮会议也将讨论跨境数据、借贷和支付相关问题、私营部门推进转型融资的努力，以及在出现金融压力时可采取的改善沟通的具体措施。

美国财政部预计，双方还将讨论修订中国反洗钱法的可能性。

奈曼说，此次美中官员会面是建立在总统拜登和财政部长耶伦提出的“建立持久沟通渠道，负责任地管理与北京的关系”的指导方针之上。

耶伦去年7月访华后，双方于9月成立中美金融工作组。本轮会谈是工作组第五次会议，也是在中国举行的第二轮会议。中美今年1月曾在北京举行为期两天的会议。