学者：假账风暴重挫台民众党支持者信心

台湾民众党主席柯文哲深陷政治献金申报不实风暴，他星期二（13日）扬言要控告涉案会计师端木正。但受访学者认为，系列争议将重创民众党支持者信心，恐让柯文哲“不死也剩半条命”。

柯文哲近日被指总统大选政治献金申报不实，他与竞选团队星期一亲上火线，强调查出17笔漏报、误报，原因是委托的会计师端木正因时间来不及，擅自将漏报金额约新台币1817万余元（约80万新元），自行调节到时乐、尼奥与木可等公司，且未告知竞选团队所致。

但端木正当天发布声明强调，关于柯文哲政治献金申报案所提供的签证服务，均依法令规定处理。

他更通过友人向媒体透露，是他查出单据漏报，没想到民众党却把责任推给他一人，简直“公亲变事主”（闽南语，指和事佬调解不成还卷入纷争）。

对此，时任柯文哲竞选办公室副总干事陈智菡星期二接受媒体访问时进一步表示，他们在事后查帐时，至少询问端木正三次，端木正都承认有调节款项；他们也追问是否有核对凭证，端木正却以笔数太多为由，称无法逐笔核对。

柯文哲当天一早离开住家时受访则说，后续会找时任竞办财务长李文宗跟端木正对资料；至于是否会希望与端木正当面对质，柯文哲则说，“直接叫律师告他就好”。

台湾监察院7月18日在政治献金公开查阅平台公布2024总统候选人申报的会计报告书后，柯文哲被爆出将多笔政治献金通过“授权”名目，转入木可公关公司。而木可公关公司现任董事长，就是李文宗的妹妹李文娟。

木可公司前任总专案负责人星期一晚间接受台湾三立新闻台节目访问时，进一步爆出木可公司疑为空壳公司。

这名前负责人说，自己仅是人头，与木可没有任何合约，也没有权限看任何账务资料；且当他进驻木可工作后，原本的同事全都不见，疑似回归到民众党党部工作。

台北地方检察署星期一主动宣布侦办柯文哲政治献金案后，《联合报》《中国时报》等台媒隔天报道，检方已将柯文哲列为被告，并将行文监察院，调阅政治献金申报资料，也不排除前往端木正的事务所调取资料，之后再逐一传唤相关人等。

台湾监察院星期二则表示，已派员查核柯文哲申报的总统大选政治献金会计报告书收支情形。

除了政治献金假账疑云外，柯文哲担任台北市长期间卷入京华城案及北士科案，被控涉嫌图利。时任副市长彭振声星期一也被传唤，检方最后依涉嫌渎职等罪，谕知彭限制出境、出海、限制住居。

面对涉贪风暴，加上先前民众党籍的新竹市长高虹安涉贪判刑，柯文哲与民众党恐面临空前危机。

台湾中国文化大学广告学系教授钮则勋接受《联合早报》采访时分析，柯文哲如今面临多方夹击，纵使全身而退，“不死也剩半条命”。且此事势必重挫支持者信心，转向绿营的可能性高；而国民党也面临是否继续与民众党合作的尴尬境地。

台湾前总统马英九办公室执行长萧旭岑星期二接受网络节目访问时，也提到此事让国民党、民众党在2026年、2028年选举合作的概率降低很多，恐让现任总统赖清德坐收渔翁之利。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛则对本报研判，民众党已正式进入后柯文哲时代，若无人能取代柯文哲，成为党内各方心服口服的新共主，民众党的发展恐怕不容乐观。