中国激光雷达巨头禾赛科技据报将从五角大楼黑名单移除

（华盛顿综合讯）美国国防部据报决定将中国激光雷达制造商禾赛科技，从中国军方关联企业黑名单移除。此前，这家中企起诉五角大楼，敦促法院裁定后者将它从相关清单中移除。

《金融时报》引述消息人士称，五角大楼认为禾赛科技不符合列入黑名单的法律标准，因此决定将它从中国军方关联企业黑名单中移除。

知情人士称，美国政府律师担心，根据2021年立法中概述的标准，将这家中企列入名单的理由经不起法律审查。

美国国会在2021年通过立法，要求五角大楼编制与中国军方关联企业名单，以加强对在美国运营的相关中国企业的审查。2021年6月，美国国防部公布首批47家与中国军方关系密切的中企黑名单，2022年10月又公布第二批共13家中企黑名单。

禾赛科技是全球领先的激光雷达研发与制造企业，产品广泛应用于无人驾驶汽车和高端电动车中，占全球汽车业激光雷达市场份额的近50%。2023年，美国市场约占其18亿元人民币（3亿3228万新元）总营收的40%。

今年1月，美国国防部将禾赛科技等15家中企列入黑名单。禾赛科技5月正式起诉美国国防部，要求将其从名单移除。禾赛科技7月要求华盛顿联邦法院对此事作出简易判决，听证会定于9月举行。

对于五角大楼或将禾赛科技从黑名单移除，中国驻美大使馆称，乐见美国纠正歧视性做法，为中国企业提供公平、公正、非歧视性的营商环境。