MSCI指数剔除60只中国股票

（华盛顿/上海综合讯）股市指数编制公司明晟（MSCI）将60只中国股票从其指数中剔除，再度凸显全球投资者对A股抱持谨慎态度，最新调整可能进一步加剧中国股市的下行压力。

综合彭博社与每日经济新闻报道，MSCI星期二（8月13日）公布8月份指数审议结果；其中，MSCI中国指数纳入两只成份股，均为A股，分别为华能水电和胜宏科技，同时剔除60只成份股，包括5只港股与55只A股。

剔除的5只港股分别为中国中免、福莱特玻璃、赣锋锂业、广发证券和海吉亚医疗，55只A股包括爱玛科技、中航产融、福田汽车、中国宝安、中国电影、振华科技等。

本次调整将在8月30日收盘后正式生效，被新纳入的个股可能将在当天尾盘迎来海外被动指数资金卡点买入。

此次调整之后，MSCI中国指数成份股数量从655只减少至597只，其中A股432只，权重15.2%；港股148只，权重75.3%；中概股14只，权重9.2%；B股3只，权重0.2%。

除成份股外，MSCI还调整了15家公司的自由流通因子（Foreign Inclusion Factor）、以及150家公司的纳入股本数，也将因此会对成份股在指数内权重产生变化。

本次调整将在8月30日收盘后正式生效，被新纳入的个股可能将在当天尾盘迎来海外被动指数资金卡点买入。

由于指数追踪基金被迫出售从指数中被剔除的股票，在中国股市持续振荡走低之际，最新调整可能进一步令中国股市承受压力。