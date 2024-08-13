北京挺德黑兰捍卫主权安全 分析：或变相鼓励伊朗报复以色列

以色列上月底暗杀人在德黑兰的哈马斯领导人哈尼亚，伊朗本周可能袭击以色列作为报复。中国外长王毅近日与伊朗代外长巴盖里通电话，强烈谴责暗杀行为，称这严重侵犯伊朗主权安全和尊严，并表示北京支持德黑兰捍卫主权安全和民族尊严。

受访学者研判，中国外交高层在电话中并未呼吁伊朗克制，反而强调应捍卫主权安全，是间接释放信号并变相鼓励德黑兰对哈尼亚被暗杀事件采取反击。

中东紧张因哈尼亚遇刺事件持续升级，美国白宫星期一（8月12日）警告，伊朗近期可能对以色列发动重大攻击；以色列军方则表示处于最高戒备状态。

据中国外交部官网发布消息，王毅星期天（11日）应约同巴盖里通电话，重点就中东局势交换意见。

王毅重申中国坚决反对并强烈谴责暗杀行为的立场，认为这直接破坏加沙停火谈判进程，冲击地区和平稳定。王毅并表示，中国支持伊朗捍卫主权安全和民族尊严，努力维护地区和平稳定，愿同德黑兰保持密切沟通。

巴盖里则表示，伊朗将坚决捍卫国家主权、安全和领土完整，并期待中国为缓和局势、促进中东安全发挥更大作用。伊朗外交部官网并未发布两国高层通话的消息。

王毅8月7日已分别与毗邻以色列的埃及外长阿卜杜勒阿提、约旦外长萨法迪通话，表示以暴易暴只会激化矛盾，哈尼亚在德黑兰遇刺身亡将地区局势推向更加危险的境地，使加沙停火更加遥遥无期。

王毅并表示，北京将继续同阿拉伯国家站在一起，支持一切有利于加沙实现永久全面停火的努力，避免冲突对抗进一步升级，推动中东局势尽快缓和。

新加坡国立大学中东研究院研究员蔡胜荣博士接受《联合早报》采访时分析，从北京发布的消息来看，王毅在通话中不仅没有要求德黑兰保持克制，还强调应捍卫主权安全，“等于以间接的方式告诉德黑兰，应该作出反击”，以此化解伊朗本土出现严重安全漏洞的尴尬。

成都复旦西部国际金融研究院研究员朱明受访时则说，中国表示支持伊朗维护自身国家安全，是既定立场，同时也对德黑兰没有能力大规模报复心里有底。

朱明指出，伊朗历史上对以色列的报复多数是雷声大雨点小。因两国相距千公里且以色列防空完备，德黑兰无法大规模发动地面战，也无法大量发射导弹从事消耗战。

加上伊朗内部政治分歧，美国对以色列军援不断，德黑兰这次展开大规模报复的可能性很低。朱明预期，伊朗可能会事先通过第三方透露攻击信息，让美以两国有所准备。这样，既通过政治报复安抚国内激进势力，也把行动控制在一定范围和烈度。

蔡胜荣也研判，伊朗可能已在星期天的通话中把一些反击计划与中国分享，预计德黑兰将展开经过深思熟虑、精心策划，并且有分寸的反击，力度可能与今年4月对以色列发动的无人机和导弹打击相近。